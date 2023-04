Brasil TecPar emite R$ 175 milhões em debêntures para expandir rede

A Brasil TecPar estreou no mercado de debêntures incentivadas, com a emissão de papéis equivalentes a R$ 175 milhões. A operação foi aprovada pelo Ministério das Comunicações no ano passado, tendo em vista o projeto de ampliação de infraestrutura de telecomunicações, considerado prioritário.

Segundo o CEO da holding, Gustavo Stock, os recursos serão destinados à conclusão da interligação das redes do Sul, Sudeste e Centro-Oeste; diminuir o custo operacional e melhorar a margem Ebitda. Serão usados também para a conclusão da digitalização dos processos operacionais, melhorar a experiência dos clientes; alongar dívidas de curto prazo e expandir redes de longa distância no Centro-Oeste.

Os títulos da Brasil Tec Par terão prazo de sete anos. A taxa de remuneração dos papéis ainda depende do procedimento de coleta de intenções, mas a expectativa é que fique em 9% ao ano.

A operação de emissão de debêntures da Brasil TecPar foi protocolada no sistema de registro automático da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Com o enquadramento do projeto como prioritário, na forma regulamentada pelo Poder Executivo Federal, há uma redução no imposto de renda (IR) para os investidores incidente sobre os rendimentos das debêntures emitidas para financiar projetos. No caso de pessoa jurídica, a redução é de 22,5% para 15%. Já para pessoas físicas, cai de 22,5% para zero.

A meta da Brasil TecPar para 2023 é também continuar comprando ISPs, com uma projeção de crescimento na casa de 80% e chegar a receita anualizada acima de R$ 1 bilhão.