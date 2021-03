Brasil TecPar compra mais um ISP no Rio Grande do Sul

O grupo adquiriu o ISP Plateia logo depois de ter comprado a Nexus Telecom, ambos prestando serviço na cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.

O Grupo Brasil TecPar, desde 2016, vem expandindo e consolidando a sua atuação pelo Rio Grande do Sul e, depois de ter adquirido a Nexus Telecom, agora anuncia a aquisição do ISP Plateia, na cidade de Santana do Livramento. Com este movimento, a operadora se torna a maior operação de internet de Santana do Livramento.

A Brasil TecPar chega à região com as suas duas principais marcas de mercado, a Amigo Internet para atender os clientes residenciais com serviços de Internet, telefonia, televisão e videomonitoramento e a marca Ávato com o foco em atender clientes empresariais através de soluções de TI como Cloud, Data Center, Firewall, PABX e também conectividade.

A Nexus iniciou a sua atuação no mercado de tecnologia em 1999 e, com o avanço da internet no estado, em 2018 surgiu a Nexus

Telecom com o objetivo de levar conectividade aos seus clientes. O provedor A Plateia teve início no ano de 2016, com a família Badra, que além deste negócio também atuam na região com o grupo de comunicação A Plateia e RCC FM.