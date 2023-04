Brasil TecPar compra a TV Alphaville

A Brasil TecPar anunciou hoje, 19, a aquisição da TV Alphaville, operadora de banda larga e de TV por assinatura de São Paulo, do grupo Silvio Santos. Segundo a empresa, a atuação da TV Alphaville “está alinhada aos direcionamentos estratégicos de proximidade com o cliente que a Brasil TecPar também prioriza, abrangendo diferentes nichos de mercado, como residencial, condomínios e empresas”.

Com sede em Santana de Parnaíba e operação no bairro-cidade de Alphaville, a empresa recentemente havia expandido e modernizada sua cobertura em rede de fibra óptica para as cidades de Barueri, Cotia, Jandira, Cajamar e Itapevi. A TV Alphaville foi fundada há mais de 30 anos.

“Encontramos o que estávamos procurando. É certo e está claro para nós, que as plataformas de serviços on-demand vêm ganhando cada vez mais o espaço e a carteira de clientes das TVs por assinatura tradicionais. Temos metas de manutenção e crescimento em todas as ofertas do nosso portfólio. Somos uma plataforma consolidada no mercado de internet e serviços relacionados e, para manter, ampliar e otimizar a entrega nesse segmento, o crescimento inorgânico com aquisição de carteiras de clientes é a estratégia nesse momento. Conhecemos os

desafios do mercado e gostamos de operações críticas”, afirmou o CEO da Brasil TecPar, Gustavo Stopck.

A operadora que troca de mãos é especializada em fornecer planos de internet e telefonia, combos de TV por assinatura, e soluções com conteúdos exclusivos em plataformas de streaming e aplicativos de uso remoto. “A TV Alphaville possui também uma grande expertise com projetos de controle de acesso e videomonitoramento, que amplifica a capacidade da Brasil TecPar nesta área em que a demanda tem crescido

consideravelmente”, pontua o Co-CEO do grupo Magnum Foletto.

Para Guilherme Stoliar, CEO, afirma, por sua vez, que “A TV Alphaville acaba de acertar um acordo com uma das maiores empresas de telecomunicação do país, a Brasil TecPar. Fazemos parte da história da região e temos muito orgulho de todos os produtos de TV, internet e sistemas de segurança que desenvolvemos, além dos relacionamentos que criamos com os moradores. Tivemos muito cuidado em escolher a melhor empresa para nos ajudar a crescer e trazer ainda mais tecnologia aos nossos assinantes e oportunidades para nossos colaboradores”.