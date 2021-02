Brasil TecPar compra a Nexus e já mira parcerias no Uruguai

A Brasil TecPar dá mais um passo na consolidação da sua atuação na região da Campanha e Fronteira do Rio Grande do Sul, com a aquisição da Nexus Telecom, de Santana do Livramento. Recentemente a empresa passou a atuar nas cidades de Alegrete, Dom Pedrito e Cacequi.

A operadora possui uma estrutura com pontos de presença, capaz de cobrir mais de 95% da rede de Santana do Livramento, além de conectar boa parte da área rural da região com torres que cobrem as localidades do Cerro Chato, Pedregal, São Leandro, São Diogo, Cerro da Cruz, Palomas, Carcávio, Pampeiro, Sarandi e Cerros Verdes.

Segundo Onir Figueredo, Chief Administrative Officer da Brasil TecPar, “a companhia vem crescendo em uma velocidade constante rumo ao objetivo de alcançar a marca de 200 mil clientes no Rio Grande do Sul até o final de 2021”.

PUBLICIDADE

A Brasil TecPar chega à região com as suas duas principais marcas de mercado, a Amigo Internet para atender os clientes residenciais com serviços de Internet, telefonia, televisão e videomonitoramento e a marca Ávato com o foco em atender clientes empresariais através de soluções inteligentes de TI como Cloud, Data Center, Firewall, PABX e também conectividade.

Por tratar-se de uma operação na fronteira com o Uruguai, Magnum Foletto, Chief Operating Officer, considera um movimento territorial muito significativo rumo ao paīs vizinho.

Ainda no mês de fevereiro o grupo anunciou a aquisição de um dos maiores Data Centers do Brasil, localizado na cidade de Joinville dando assim o pontapé inicial para a sua expansão a Santa Catarina.(Com assessoria de imprensa)