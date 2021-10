Brasil TecPar adquire mais 5 ISPs

Com a aquisição de cinco novas empresas, a Brasil TecPar supera sua meta de incorporações previstas para 2021 e ultrapassa a marca de 300 mil clientes. Desta vez, quatro operações compradas estão na região Centro-Oeste e uma no Sul do país.

Foram adquiridas três operações do Mato Grosso (duas da região Leste e uma da região Norte), uma no Mato Grosso do Sul e uma do Rio Grande do Sul. A Primatec, fundada em 2010, com sede em Primavera do Leste, em Mato Grosso, com uma base de mais de 23 mil clientes, na região Leste do estado, entre Santo Antônio do Leste, Primavera do Leste, Campo Verde, Alto Coité, Poxoréu, Jaciara, Juscimeira, Santa Elvira e Rondonópolis.

PUBLICIDADE

A TW Telecom, fundada em 2014, com sede em Rondonópolis, uma base de mais de 27 mil clientes e operação em diversas cidades da região Leste do Mato Grosso. A EVO Network, fundada em 2003, com sede em Sinop, uma base de mais de 15 mil clientes da região Norte do Mato Grosso, nas cidades de Sinop, Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte, Matupá, Itaúba, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte e Marcelândia.

A Rede TjNet, fundada em 2010, com sede em Coxim, na região Norte do Mato Grosso do Sul, possui uma base de mais de 12 mil clientes, nas cidades de Coxim, Costa Rica, São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes e Rio Verde do Mato Grosso. E a FLY | LVT, grupo oriundo da fusão de duas empresas, a Fly, fundada em 2008, e a LVT, fundada em 2012, ambas do Rio Grande do Sul, e com uma base de mais de 23 mil clientes.

A FLY/LVT atua nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Dois Irmãos, Campo Bom, Sapiranga, Nova Hartz, Araricá, Parobé, Taquara, Igrejinha, Três Coroas, Rolante, Riozinho, Cachoeirinha, Gravataí, Santo Antônio da Patrulha, Osório, Maquiné e Capão da Canoa.

Com isso, a Brasil TecPar consolida 14 aquisições ao longo de três trimestres do ano, sendo uma em São Paulo, duas no Rio de Janeiro, três em Mato Grosso, uma em Mato Grosso do Sul, uma em Santa Catarina e seis no Rio Grande do Sul.(Com assessoria de imprensa)