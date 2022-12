Brasil TecPar adquire Iveloz e abre mercado B2C em São Paulo

Com atuação nas cidades paulistas de Guarulhos, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Mogi das Cruzes, o provedor conta com aproximadamente 40 mil clientes residenciais e 1.900 clientes corporativos

Brasil TecPar anuncia a aquisição do provedor Iveloz Telecom abrindo , assim, o mercado B2C em São Paulo. “Com a incorporação do provedor paulista, ultrapassamos 370 mil acessos, reforçamos a carteira e o time empresarial e abrimos o mercado residencial em São Paulo que, somado à base de clientes do RJ, coloca o Sudeste como o novo desafio estratégico e de crescimento da companhia”, afirma o CEO da Brasil TecPar, Gustavo Stock.

Segundo o executivo, com mais de 150 mil clientes, a companhia carrega a responsabilidade da liderança entre as competitivas no Rio Grande do Sul. Assim como no Centro-Oeste onde conquistou mais de 140 mil novos clientes. “No Sudeste temos a maior densidade populacional do país, muita competição no setor e muitas oportunidades”, afirmou.

A Iveloz foi fundada em 2010, e atua nas cidades paulistas de Guarulhos, Suzano, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Mogi das Cruzes. O ISP conta com aproximadamente 40 mil clientes residenciais e 1.900 clientes corporativos. Cobrindo os principais polos da região do Alto Tietê, a Iveloz possui expertise em entregar uma conexão integrada, de alta qualidade, atendimento personalizado, com uma rede própria de circuitos em fibra óptica e rádio.

“Sua localização no estado paulista reforça estratégias de logística e especialmente de gestão, visto que a Brasil TecPar já conta com a maior parte de seus diretores domiciliados em São Paulo” pondera o CAO do grupo, Onir Figueredo, sobre a aquisição.(Com assessoria de imprensa)

