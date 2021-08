Brasil TecPar adquire grande operação em São Paulo

Esta é a nona compra do grupo no ano, que segue firme no seu projeto de atuação nacional

A Brasil TecPar anunciou, nesta sexta-feira, 6, a aquisição da NetSun Tecnologia e Serviços, de São Paulo, dando, assim, mais um importante passo rumo à consolidação do seu projeto nacional ao adquirir. A empresa atua há mais de 25 anos no setor e é uma operação híbrida que aposta na inteligência da gestão de serviços de Internet com foco em demandas específicas de grandes empresas de atuação nacional.

Dentre a carteira de clientes da NetSun estão grandes empresas, líderes em suas áreas de atuação, como Magazine Luiza, JSL, Movida, DHL, Mercado Livre, entre outras gigantes.

PUBLICIDADE

Essa foi a 9ª aquisição da companhia em 2021. Destaque para o maior Data Center de Santa Catarina, Neogrid, e para a operação de internet residencial 100% fibra óptica no Rio de Janeiro, Intnet. Na sequência, além do crescimento orgânico da Ávato, Amigo Internet e das operações já adquiridas, estão previstas mais aquisições, conforme relata o Chief Executive Officer (CEO) da Brasil TecPar, Gustavo Stock.

“Foi uma boa surpresa encontrar um Provedor focado em Serviços Corporativos com as características da NetSun, melhor ainda foi perceber seu alinhamento com os objetivos da Brasil TecPar. É a prova que o mercado de Internet é maior que a ‘tese da fibra óptica’ e precisa de empresas que entreguem mais que acesso à Internet para clientes residenciais e pequenos negócios”, destaca.

A Brasil TecPar possui empresas que atuam na Cadeia Produtiva da Internet: verticais de negócio para as demandas dos mercados residencial, corporativo (pequenas, médias e grandes empresas), governo, provedores de internet, bem como, instituições com sistemas críticos que precisam de serviços de alta qualidade, capacidade e disponibilidade.

“É com esse conceito que chegamos em São Paulo, aqui o cenário é diferente, muito competitivo. Porém, com muitas oportunidades que demandam muita atenção para garantir a continuidade dos serviços inteligentes e do atendimento personalizado que a NetSun disponibiliza”, reforça Stock.

A operação NetSun será co-administrada por representantes do atual sócio e pela Brasil TecPar. A transição se dará de forma planejada e gradual nos próximos meses, sem impactos operacionais com foco na manutenção da estabilidade e satisfação dos clientes.

Na sequência e de forma planejada a Brasil TecPar agregará novas ofertas de serviços para os atuais clientes da Netsun e anunciará aquisições de outros provedores residenciais no competitivo estado de São Paulo e, assim, a exemplo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro, a companhia vai completando o mapa do Brasil com o portfólio da Cadeia Produtiva da Internet.(Com assessoria de imprensa)