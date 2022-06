Brasil também terá padrão único para carregador de celular

O Brasil também terá um padrão único de carregador de celular, baseado na porta de tipo USB-C. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) abriu nesta terça-feira, 28, a Consulta Pública 45/2022. O texto propõe os requisitos técnicos para tornar a obrigatória a “interface de carregamento por fio com padrão USB tipo C em telefones móveis celulares”.

A proposta se baseia no recente projeto do parlamento europeu para harmonização de interface de carregamento por cabo de diferentes equipamentos, inclusive telefones celulares. Lá todos os fabricantes deverão usar apenas o carregamento via USB tipo C até 2024.

Uma comissão de parlamentares dos EUA também solicitou ao departamento de comércio estadunidense a adoção de abordagem similar à europeia. A padronização evita, segundo a Anatel, custos desnecessários ao consumidor, reduz o lixo eletrônico gerado e “restaura a certeza do processo de compra de novos eletrônicos”.

Atualmente, a Apple é o único fabricante que não utiliza o padrão USB nos dispositivos, recorrendo à porta proprietária Apple Lightining. Outros fabricantes têm smartphones com USB, mas não padronizado – oferecendo ora aparelhos com USB-C, nos topo de linha, ou micro USB, em modelos de entrada.

A área técnica da Anatel avaliou o tema e apresentou uma proposta com abordagem similar à Europeia para aplicação no mercado brasileiro.

Cabe ressaltar que a padronização das interfaces de carregamento de telefones celulares não é um tema novo na agência. Já foi objeto de estudos e contribuições em fóruns internacionais.

Em 2019, servidores da Gerência de Certificação e Numeração – ORCN apresentaram e obtiveram aprovação de contribuições à Recomendação L.1000 – Universal power adapter and charger solution for mobile terminals and other hand-held ICT devices.

A recomendação define requisitos gerais para um carregador universal e fonte de energia em terminais móveis. Indicava, já, a interface USB tipo C como padronização de conector e de protocolo para fornecimento de energia em terminais móveis.

A Consulta Pública nº 45/2022 está disponível para contribuições no site de participação social da Anatel, aqui.

