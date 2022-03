Brasil registra 1,5 milhão acessos do tipo 5G DSS em janeiro

Foram 300 mil acessos a mais que no mês anterior, com a nova tecnologia 5G DSS. Os números estão no novo relatório mensal da Anatel, que mostra aumento geral no número de acessos: 255,7 milhões

Em janeiro de 2022 as operadoras somavam 255,67 milhões de assinantes de planos móveis. E o 5G DSS mostrou crescimento, com adição de 300 mil acessos em janeiro, comparado a dezembro, chegando a 1,5 milhão de usuários. O 4G segue dominante, com 77,5% da base.

Os números estão no novo relatório mensal da Anatel (Agência de Nacional de Telecomunicações), que além apontar a expansão dos acessos 5G DSS em janeiro, traz também detalhes de pós-pagos, pré-pagos e classificações por operadora.

O pós-pago seguiu a tendência de crescimento e adicionou 1,07 milhão de clientes. Fechou janeiro com total de 136,5 milhões de clientes, alta de 0,8%.

O pré-pago fechou o mês praticamente estável, com baixa de 0,1% nos acessos, o que representa 121,89 mil desligamento. A base pré de janeiro foi de 119,16 milhões.

Operadoras

A Vivo, com 33% do número total de usuários, lidera a lista de operadoras com mais acessos. Encerrou janeiro com adição de 353 mil assinantes, alta de 0,42%, e total de 84,27 milhões de acessos.

A Claro vem em seguida, com 27,7% do mercado, o que representa 70,79 milhões. A empresa adicionou 248 mil clientes, alta de 0,35%.

A Tim, com market share de 20,4% do mercado, terminou janeiro com crescimento de 0,13% da base, o que representa adição de 70 mil assinantes. Ao todo, a empresa tem 52,06 milhões de acessos.

Já a Oi Móvel, empresa que foi vendida para as rivais, fechou janeiro com 16,5% de fatia de mercado, o que representa 42,2 milhões de clientes. A tele adicionou 163,4 mil usuários, alta de 0,39%.

Operadoras 12-2021 01-2022 Adições Variação % CLARO 70.541.191 70.789.192 248.001 0,35% OI 42.041.387 42.204.793 163.406 0,39% TIM 52.065.959 52.136.071 70.112 0,13% VIVO 83.920.966 84.274.053 353.087 0,42% Total Geral 248.569.503 249.404.109 834.606 0,34%

Pequeno porte

As operadoras de pequeno porte cresceram em termos relativos mais do que as grandes. As pequenas fecharam janeiro com 6,26 milhões de clientes, 2% (122,84 mil) a mais que em dezembro.

Das pequenas, a Algar é a maior, com 3,6 milhões de clientes, alta de 1,65%, após adicionar 58,53 mil deles.

A Datora aparece depois, com 1,44 milhão de usuários, alta de 3,15%, depois de acrescentar 44 mil à base.

Operadoras 12-2021 01-2022 Adições Variação % ALGAR (CTBC TELECOM) 3.551.674 3.610.211 58.537 1,65% AMERICA NET S.A. 116.792 118.724 1.932 1,65% DATORA 1.396.622 1.440.622 44.000 3,15% Ligue Telecomunicacoes Ltda 79 79 0 0,00% Next Level Telecom Ltda. 299.375 306.401 7.026 2,35% SERCOMTEL/COPEL/HORIZONS 39.526 42.591 3.065 7,75% SURF TELECOM SA 737.546 745.832 8.286 1,12% Total Geral 6.141.614 6.264.460 122.846 2,00%

