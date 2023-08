Brasil e Japão firmam cooperação para desenvolver OpenRAN

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Ministério de Assuntos Internos e Comunicações do Japão (MIC) assinaram nesta quarta-feira, 9, um Memorando de Cooperação para o ambiente regulatório de equipamentos móveis. Entre os compromissos, o documento prevê a promoção de atividades de desenvolvimento da OpenRAN.

A assinatura ocorreu na abertura do Seminário Open Networks, realizado pela Anatel e pela Embaixada do Japão em Brasília, com a presença do diretor-geral para Assuntos Internacionais do Bureau de Estratégia Global do Ministério dos Assuntos Internos e de Comunicações do Japão, Nomura Eigo.

“Da perspectiva do Japão, o Brasil tem sido um grande parceiro na expansão digital há muitos anos. Ao construir uma relação de cooperação conosco, o Brasil coloca a OpenRAN como uma grande área prioritária, o que se torna uma grande oportunidade para continuar as relações de cooperação”, afirmou Eigo.

O diretor também reforçou que a Open RAN é um dos esforços mencionados em declaração assinada na reunião dos ministérios de tecnologia do G7. “As redes abertas atraem cada vez mais a atenção do governo do Japão, que vem promovendo políticas para facilitar a implementação pelos operadores”.

O embaixador do Japão no Brasil, Hayashi Teiji, complementou que há cerca de 700 empresas japonesas que atendem os brasileiros dentro do país e buscam oportunidades de negócios, sendo muitas delas na área de transformação digital. “Frente ao movimento dessas novas tendências, as agências do governo japonês também estão trabalhando com a Apex-Brasil [Agência de Promoção de Exportação do Brasil], entre outras organizações, para apoiar as parcerias entre startups brasileiras e japonesas”.

Para o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, “a OpenRAN é uma oportunidade para a indústria brasileira” e “o Brasil, por meio de parcerias, pode ser uma liderança regional”.

De acordo com a Anatel, o acordo entre as duas instituições inclui: