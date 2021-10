Brasil e Estados Unidos têm novo encontro para discutir agenda bilateral de segurança

medrcado de drones vem crescendo o nosso de delivery a 53 pc agregado anual de todas as verticais das vants delivery mais cresce e o mais esperado e o mais trbalhdo pq e o complexo brasil grandes empresas trabalham mapeamento agro, segurança, grande recursos de tecnologia dedrones no mundo, o histórico de santos dumont a ambraer, tanto a speed bir qto outras empresas no brasil estamos bem instalados no brasil, uso sao carlos, tanto universidade boa, contratos so tende a crescer. no brasil mais de 80 mil drones registrados, 30 mil ou mais pra uso comercial, dados da anca setor profissionalizando a cada dia, a anca, anatel, deea, com os operadores trabalhando tem uma regra clara anac e decea qdo poderemos operar agencias reguladoras trabalhando pra que o brasil nao fique atrasado, dao maior o apoio, demonstração com o israel, desenvolvimento dcet tecnologia atm umente trafico management gerenciamento de trafico aéreo nao tripulado, vamos ter de ter uma estrutura que se integre pra que nao haja engarrafamento de conflitos acompanhando grupo de veículos autônomos, voo barra da tijuca 5 quitamentos de uma cervejaria de um outro lado damos pontapé inicial , e mais fácil logistica era nao tripulada, aeronaves 25 quilos de carga, ma requisitos de segurança temos um ano de testes com food começou em campinas ano passado, finalizou com 10 a 12 minutos economizado, iguatemi, entregava no local entregadores, plano de food, fazer a capilaridade da cidade, a google, sair de shopping levar a lugar de distribuição, ja esta sendo feito, entrega em alphaville, saindo do shoppin ja provamos o modelo agora outro modelo, sai do shopping pra condomínios, no nordeste, j[a provou de certificação final, nao pode fabricar em grande escala sair certirificaco poucos com certificação de aeronavegabilidade morte de 1 motoqueiro por dia subiu pra 4 melhorar a eficiencia colocar veículos verdes motos elétricas fazer a capilaridade e o entregador so facão a ultima milha, fazer mais entregas por hora, drone faz trabalho mais pesado, nao tira o enterrador por completo demorar pra ue as casas possam receber drone, controle trafego aéreo permita agora pre definidas, temos laboratorios travalhos labs padroni amber seis rotas fizemos ilhabela, itajaim navegantes, plano nordeste, tem planos pra abrir novas áreas que sao submergidas nao sao servidas com efetividade, mesmo em gdes cidades, paraisopolis, favela express, deram códigos postais, vendo muitas aplicações pro drone pra servir pessoas dentro das delivery de comida alimentos bebidas medicamentos exames lavboratoriais, cosméticos, e commerce, pode fazer na loja vai pra loja pro condimenta, algo que demoraria bastante tempo mais eficiência e segurança hoje construimos os drones no brasil, a questão e ter certificação, 3 modelos de drones características diferentes, distancias diferentes, primeiro drone vai ser certificado plena ate la tem uma experimental tem outras unidades, submetemos e um processo com anca aernovageabilidade, dl 21, modelo começa a produzir em mais escala hoje dois , 3 m-or mes agora nova fabrica em Franca, quase 2 mil metros quadrados, chegar a puma producao diária de 2 ou 3 drones por dia amazon, erro gde, fecharam deram uma pausa, acha que vai comprar uma empresa, fazer da moda certa que os drones iam chegar na casa das pessoas em 2018 nao chegou 2021 parte da viação trabalho com convenciones mundiais tem de estar toda alinhado tem de ter eles nao teve esse cuidado, achava que segregava o espaço aéreo, gerou expectativas, algumas estão fazer rotas pre definidas com corredores aéreos aprovados, trabalhar b2b no inicio, entregas com rotas pre definidas, aindaa é muito risco pousar no local rotas pre definidas e aprovadas pelas autoridades, lançou assim, mais conservador Israel demonstram nossa tecnologia, drones feitos pra entregas, enquanto outros pegam drones de carreira e tentam transformar em ideia nao vai tirar o trabalho de alguma integração de modais, com a Mercedes bens, converte uma van em drone port deixa parceria pra desenvolver essa tecnologia na quinta na vice, apresentar a Mercedes franca polo industrial

medrcado de drones vem crescendo o nosso de delivery a 53 pc agregado anual de todas as verticais das vants delivery mais cresce e o mais esperado e o mais trbalhdo pq e o complexo brasil grandes empresas trabalham mapeamento agro, segurança, grande recursos de tecnologia dedrones no mundo, o histórico de santos dumont a ambraer, tanto a speed bir qto outras empresas no brasil estamos bem instalados no brasil, uso sao carlos, tanto universidade boa, contratos so tende a crescer. no brasil mais de 80 mil drones registrados, 30 mil ou mais pra uso comercial, dados da anca setor profissionalizando a cada dia, a anca, anatel, deea, com os operadores trabalhando tem uma regra clara anac e decea qdo poderemos operar agencias reguladoras trabalhando pra que o brasil nao fique atrasado, dao maior o apoio, demonstração com o israel, desenvolvimento dcet tecnologia atm umente trafico management gerenciamento de trafico aéreo nao tripulado, vamos ter de ter uma estrutura que se integre pra que nao haja engarrafamento de conflitos acompanhando grupo de veículos autônomos, voo barra da tijuca 5 quitamentos de uma cervejaria de um outro lado damos pontapé inicial , e mais fácil logistica era nao tripulada, aeronaves 25 quilos de carga, ma requisitos de segurança temos um ano de testes com food começou em campinas ano passado, finalizou com 10 a 12 minutos economizado, iguatemi, entregava no local entregadores, plano de food, fazer a capilaridade da cidade, a google, sair de shopping levar a lugar de distribuição, ja esta sendo feito, entrega em alphaville, saindo do shoppin ja provamos o modelo agora outro modelo, sai do shopping pra condomínios, no nordeste, j[a provou de certificação final, nao pode fabricar em grande escala sair certirificaco poucos com certificação de aeronavegabilidade morte de 1 motoqueiro por dia subiu pra 4 melhorar a eficiencia colocar veículos verdes motos elétricas fazer a capilaridade e o entregador so facão a ultima milha, fazer mais entregas por hora, drone faz trabalho mais pesado, nao tira o enterrador por completo demorar pra ue as casas possam receber drone, controle trafego aéreo permita agora pre definidas, temos laboratorios travalhos labs padroni amber seis rotas fizemos ilhabela, itajaim navegantes, plano nordeste, tem planos pra abrir novas áreas que sao submergidas nao sao servidas com efetividade, mesmo em gdes cidades, paraisopolis, favela express, deram códigos postais, vendo muitas aplicações pro drone pra servir pessoas dentro das delivery de comida alimentos bebidas medicamentos exames lavboratoriais, cosméticos, e commerce, pode fazer na loja vai pra loja pro condimenta, algo que demoraria bastante tempo mais eficiência e segurança hoje construimos os drones no brasil, a questão e ter certificação, 3 modelos de drones características diferentes, distancias diferentes, primeiro drone vai ser certificado plena ate la tem uma experimental tem outras unidades, submetemos e um processo com anca aernovageabilidade, dl 21, modelo começa a produzir em mais escala hoje dois , 3 m-or mes agora nova fabrica em Franca, quase 2 mil metros quadrados, chegar a puma producao diária de 2 ou 3 drones por dia amazon, erro gde, fecharam deram uma pausa, acha que vai comprar uma empresa, fazer da moda certa que os drones iam chegar na casa das pessoas em 2018 nao chegou 2021 parte da viação trabalho com convenciones mundiais tem de estar toda alinhado tem de ter eles nao teve esse cuidado, achava que segregava o espaço aéreo, gerou expectativas, algumas estão fazer rotas pre definidas com corredores aéreos aprovados, trabalhar b2b no inicio, entregas com rotas pre definidas, aindaa é muito risco pousar no local rotas pre definidas e aprovadas pelas autoridades, lançou assim, mais conservador Israel demonstram nossa tecnologia, drones feitos pra entregas, enquanto outros pegam drones de carreira e tentam transformar em ideia nao vai tirar o trabalho de alguma integração de modais, com a Mercedes bens, converte uma van em drone port deixa parceria pra desenvolver essa tecnologia na quinta na vice, apresentar a Mercedes franca polo industrial

A Casa Branca publicou ontem detalhes do segundo encontro realizado entre o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Jake Sullivan, e o Almirante Flávio Rocha, para discutir a agenda bilateral estabelecida entre as duas partes em agosto em Brasília. Dessa vez a reunião foi em Washington, na própria Casa Branca, e resultou na criação de um grupo bilateral de interagências para expandir a cooperação de segurança antes do Brasil sediar o exercício marítimo multinacional da Unitas — exercício naval realizado anualmente pela armada norte-americana em conjunto com outras armadas latino-americanas — em 2022.

A pauta do encontro foi divulgada pela porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Emily Horne. Segundo a executiva, as duas partes se comprometeram a coordenar as prioridades multilaterais do Conselho de Segurança da ONU, antes do mandato do Brasil em 20022-2023. Sobre a questão da migração, tanto Sullivan quanto Rocha reafirmaram compromissos bilaterais para avançar com a cooperação regional nesse aspecto.

PUBLICIDADE

Sullivan elogiou o Brasil por vacinar totalmente 47% de sua população e reiterou o apoio dos Estados Unidos à adesão do país na OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e mais uma vez enfatizou a necessidade de progresso concreto sobre a questão do clima por parte de todos os envolvidos na próxima Conferência das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas.

As equipes dos dois países também participaram de uma reunião de acompanhamento que de acordo com a porta-voz tinha como objetivo revitalizar a cooperação bilateral em tecnologia de comunicação e informação.