Brasil é eleito para Conselho Permanente da Citel

O Brasil foi eleito um dos estados-membros do Conselho Diretivo Permanente da Comissão Interamericana de Telecomunicações (Citel). A escolha foi realizada durante a 8ª Reunião Ordinária da Assembleia da comissão, que terminou nesta sexta, 18. O mandato é de quatro anos.

O colegiado é o órgão diretivo do organismo, responsável por implementar as decisões de sua Assembleia e avançar com sua agenda. A Comissão é a entidade especializada da Organização dos Estados Americanos (OEA) para telecomunicações.

A Citel é um organismo multilateral responsável pela integração dos países das Américas na sociedade mundial da informação e na economia digital. Tem como missão facilitar e promover o desenvolvimento das telecomunicações/TICs. Trata-se do principal foro de articulação desses países quanto à agenda setorial.

Foi para a Citel que, no ano passado, a Anatel levou proposta para uso dos 6 GHz, por exemplo.

Conquista

Segundo nota da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), “a conquista do Brasil para mais um mandato no órgão representa tanto a manutenção de seu protagonismo nas relações internacionais no âmbito do continente quanto um reconhecimento de seu papel de destaque na formulação de políticas públicas e na regulação de telecomunicações”.

A própria Anatel, por sua vez, passa por processo de escolha de seu conselho consultivo. A decisão de quem será membro desse conselho virá da Presidência da República.

