Até o segundo trimestre, o Bradesco obteve 3 milhões de consentimentos para o sistema de Open Finance de acordo com balanço trimestral divulgado ontem. Em relação a seus canais digitais, a instituição financeira relatou que no primeiro semestre foram realizadas 1,6 bilhão de transações financeiras via aplicativo o que representou um crescimento de 33% sobre o mesmo período de 2022. Também houve crescimento no uso do app com 15 milhões de acessos por dia em junho, uma expansão de 35% sobre junho do ano passado.

De acordo com o Bradesco, o volume de negócios por área também cresceu no aplicativo. Nesse canal as renegociações de dívidas cresceram 99%, relativos à Previdência subiram 49%, o crédito consignado (público, privado e INSS) teve aumento de 30%, seguros subiram 15% e investimentos de fundos e CDB expandiram 9%.

A instituição ainda informou que no segundo trimestre 98% das transações são realizadas pelos canais digitais dos quais 94% estão concentradas no mobile e Internet.

Gestão financeira

Até o segundo trimestre, a Bia, assistente virtual do Bradesco realizou 2 bilhões de interações. A instituição financeira também desenvolveu um gerenciador financeiro que consolida os dados de cartões e contas Bradesco e de outras instituições em um único lugar. Com esse produto, alcançou 13,4 milhões de usuários até junho e realizou 82 milhões de acessos.

O Bradesco informa em seu balanço que sua estratégia de transformação digital passa pelo uso de IA generativa, desenvolvimento voltado a domínios de negócios e mais recentemente aderiu à computação quântica, com participação no IBM Quantum Network para explorar cases de alta complexidade.

Ele reforça que essa estratégia passa pela cloud habilitando inovação e time-to- market. E informa que 80% do portfolio digital do banco utilizou desenvolvimento ágil e obteve 40% de redução no time-to-market.

Em termos econômicos, o Bradesco informou que no segundo trimestre obteve um lucro líquido de R$ 4,5 bilhões, uma queda de 35% sobre o mesmo período de 2022. Logo após a divulgação do resultado, as ações da instituição financeira figuravam entre as maiores quedas do Ibovespa.