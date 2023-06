Bradesco lança markeplace para o agronegócio

O Bradesco anuncia o lançamento do E-agro, marketplace voltado para o setor do agronegócio com oferta de produtos e serviços financeiros e não financeiros para o produtor rural, clientes e não clientes do banco. Desenvolvido em parceria com o inovabra -, ambiente de inovação do Bradesco -, e com a IBM, a plataforma funciona como um ecossistema completo de negócios para os diferentes segmentos do agronegócio brasileiro.

No E-agro toda a cadeia do agronegócio terá disponível soluções de crédito para produção agrícola, pecuária, empréstimo pessoal, modalidades de seguros, além de oferta de produtos como máquinas e equipamentos, ferramentas de gestão agrícola e de sustentabilidade. Também será possível contratar a Cédula de Produto Rural (CPR) digital de forma totalmente on-line. Trata-se de um serviço inédito no mercado.

O E-agro nasce com parceiros que representam algumas das principais categorias do setor de máquinas agrícolas, como Massey Ferguson, Jacto, Stara e Valtra; do setor de insumos e implementos agrícolas, como Boa Safra Sementes, DSM | Tortuga, Neogen, Nitro e Latina Seeds, Cibra, Jumil, KWS Sementes e Tecnomyl, além do setor de serviços com a Agrosmart e a Sapiens Agro. A previsão é reunir mais de 50 parceiros na plataforma até o final deste ano.

O Bradesco, com mais de R$ 100 bilhões aplicados no setor, é o maior banco privado na concessão de crédito ao agronegócio. “Para nós, o lançamento do E-agro é muito representativo. Crescemos concedendo crédito aos agricultores e temos hoje um universo potencial de mais de dois milhões de produtores rurais no Bradesco, que integram a cadeia do setor brasileiro que mais cresce”, afirma Jose Ramos Rocha Neto, vice-presidente do Bradesco.

“Os agricultores terão acesso à compra de produtos das melhores marcas do mercado e financiá-los com taxas exclusivas. A demanda do produtor por compras digitais tem crescido, e o E-agro chega para atender essa tendência, de auxiliar, fomentar e promover maior rentabilidade ao produtor rural”, afirma Nadege Saad, Head do E-agro.

Para atender o setor, a plataforma do Bradesco agro faz uso de inteligência artificial cognitiva e machine learning da IBM, tecnologia Mirakl, além de outras metodologias disruptivas que visam proporcionar uma experiência única a clientes e parceiros. “Bradesco e IBM se unem na criação dessa plataforma inovadora, que orquestra as ofertas às necessidades do produtor rural de forma intuitiva e dinâmica, gerando oportunidades concretas para quem atua em um dos setores econômicos mais importantes do País”, afirma Carlos Rivelle, IBM Consulting – Vice-Presidente America Latina.