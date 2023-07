A partir de hoje, a My Account, conta global do Bradesco, estará disponível para todos os clientes do banco. A conta pode ser aberta no próprio app do Bradesco, sem a necessidade de baixar aplicativos.

A My Account oferece, gratuitamente, um cartão de débito da bandeira Visa – válido em mais de 200 países e territórios – para saques em ATMs nas moedas locais e compras de produtos e serviços no exterior por meio da função débito em conta. O cliente poderá também comprar dólar baseado no câmbio comercial no app do Bradesco e transferir os recursos em tempo real de sua conta no banco para sua My Account a qualquer momento que desejar, 24 horas por dia, sete dias por semana.

Para solicitar a abertura da conta, basta acessar a opção My Account no menu inicial do aplicativo do Bradesco. A aprovação é feita em até 2 dias. Para começar a usar, é necessário realizar uma remessa mínima de US$100. No momento da ativação da conta, o cliente ainda consegue personalizar seu cartão com o nome e a cor que desejar.

“Desenvolvemos o serviço dentro de casa, uma solução 100% Bradesco com jornadas que foram criadas a partir de pesquisas com os clientes, proporcionando uma experiência agradável, simples e rápida”, comenta Roberto Medeiros, diretor internacional de câmbio do Bradesco. “Nossa expectativa é alcançar mais de 3 milhões de clientes a curto prazo”, completa.

Pela My Account, também é possível conferir o extrato, alterar senhas, cancelar e solicitar um novo cartão e realizar o bloqueio temporário pelo app do Bradesco.

Outros bancos com contas internacionais

Entre os bancos brasileiros que já anunciaram a conta internacional estão Wise, Inter, Banco do Brasil, BS2Go e C6.

Entre as vantagens de se possuir essa conta os especialistas alinham as seguintes: Câmbio mais favorável ao cliente, já que é usada a taxa do câmbio comercial e não turismo; uso de cartão de débito no exterior sem pagar IOF (como se paga com os cartões de créditos tradicionais); envio ou recebimento de valores de outras contas estrangeiras de forma gratuita ou com taxas mais baixas; saques em caixas eletrônicas no exterior; evitar o transporte de grande quantidade de dinheiro em espécie.