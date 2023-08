A Sencinet, integradora de soluções e serviços gerenciados, conectou três agências do Bradesco na região amazônica aos satélites da Starlink. As unidades bancárias ficam em Tefé, Carauari e Tabatinga, todas no estado do Amazonas.

A banda larga fornecida pela SpaceX, empresa responsável pelo serviço Starlink e que pertence ao bilionário Elon Musk, deve permitir a realização de transações e comunicações online de forma mais rápida para os clientes nessas localidades. O banco também planeja instalar a tecnologia em agências nas cidades amazonenses de São Gabriel da Cachoeira, Benjamin Constant e Manicoré ainda neste mês de agosto.

Em nota, a instituição financeira destacou que uma das principais vantagens proporcionadas pela solução via satélite é a maior velocidade de resposta para as comunicações do banco, sobretudo em locais nos quais não há nenhuma outra tecnologia de alta velocidade, como a fibra óptica. Por isso, optou pelos satélites de baixa órbita (LEO) da Starlink.

“A inovação e o uso de tecnologias emergentes para atender os nossos clientes fazem parte do DNA do Bradesco, e os primeiros resultados dessa nova conexão nos permitem afirmar que esse modelo será rapidamente replicado em outras localidades com as mesmas características”, afirma Walkiria Schirrmeister Marchetti, diretora executiva de TI do Bradesco.

Como parte do projeto de conectividade, a Sencinet também instalou soluções SD-WAN, nova tecnologia que permite uma ampliação significativa dos níveis de segurança em toda a rede, e criou uma parceria com provedores de serviços de Internet (ISPs) locais para estabelecer um segundo link de conexão, com o objetivo de garantir qualidade e estabilidade operacional. O Bradesco tem o padrão de atuar com duas conexões em cada agência e, neste caso, contará com acessos via Starlink e via ISP local.

“Usar os satélites LEO possibilita uma velocidade até 100 vezes maior do que o sistema utilizado atualmente, como também pode ser utilizado como contingência em locais que possuem fibra ótica sem opção de segundo link com alta performance”, explica Jayme Ribeiro, diretor executivo de vendas e marketing da Sencinet. (Com assessoria de imprensa)