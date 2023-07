BNDES seleciona 45 startups para o ciclo 2023 de inovação

O BNDES selecionou 45 novas startups para a edição 2023 do programa BNDES Garagem . A seleção de startups para aceleração atingiu este ano o percentual de 91,1% de diversidade em critérios de gênero, raça ou região, o maior já atingido entre todas as edições do programa, lançado em 2018. Entre os finalistas,

estão empresas dos setores de meio ambiente, economia circular, educação e empregabilidade, cidades sustentáveis, saúde e bem-estar. O uso de sistemas inteligentes, de monitoramento, gestão e inovação está presente em várias das propostas apresentadas.

Nesta edição, o BNDES Garagem recebeu inscrições de 1.441 startups de todo o Brasil. Entre as selecionadas, 80% apresentam diversidade de gênero, 64,4% diversidade racial e, no recorte regional, 51,1% estão na região Sudeste, 33,4% no Nordeste, 11,1% no Norte, 2,2% no Sul e 2,2% no Centro-Oeste.

O edital teve atenção voltada a soluções que envolvessem o público feminino, que receberam pontuação extra na avaliação. Com este foco, seis projetos de soluções para as mulheres foram selecionados: dois de São Paulo (G&P Finanças e Marias S/A), dois do Rio de Janeiro (Social Visão do Bem e Todas Group) , um de Belém (Manas Digitais) e um de Matriz de Camaragibe, em Alagoas (Mulheres Connectadas).

“Além da diversidade de gênero e raça, teremos mais de 40% das startups advindas das regiões Norte e Nordeste. Conseguimos de fato representar mais a sociedade brasileira no programa, o que é um avanço quando tratamos do ambiente de startups”, ressalta Felipe Alves, head do Consórcio AWL, parceiro do Banco responsável pela aceleração das startups do BNDES Garagem.

Apoio e conteúdo

Ao longo de quatro meses, as startups irão receber apoio individual de especialistas e terão acesso a mentores para aconselhamento e resolução de desafios. Também receberão conteúdos sobre vendas, investimento e impacto, serviços gratuitos e subsidiados oferecidos por parceiros, além de estímulos à conexão com potenciais investidores e empresas públicas e privadas.

Ao final, duas participantes que mais se destacarem, uma na categoria de Tração (para startups que já têm um negócio de impacto e querem apoio para crescer), e outra na de Criação (startups que estão começando e precisam de apoio nos primeiros passos) receberão prêmios de R$ 30 mil e R$ 20 mil, respectivamente.