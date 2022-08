BNDES mostra as linhas de financiamento para ISP no INOVAtic Nordeste

As opções de financiamento para ISP (provedor regional de internet) será um dos temas em debate no INOVAtic Nordeste, evento do Tele.Síntese que será realizado de 21 a 23 de setembro, em Recife, Pernambuco. O superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel e secretário-executivo do Conselho Gestor do Fust, Nilo Pasquali, abordará as políticas públicas para ampliação da conectividade com os recursos do fundo.

Enquanto o diretor do Departamento Regional Nordeste da Finep, Paulo José Pereira Resende e o chefe do Departamento das Indústrias Intensivas em Tecnologia e Conectividade do BNDES, Ricardo Rivera, apresentarão as fontes de financiamento público disponíveis nesses dois agentes de fomento. O CEO da Padtec, Carlos Raimare o diretor de Vendas e Marketing da OIW, Márcio Cachapuz vão apresentar as alternativas de financiamento privado para expansão de redes.

PUBLICIDADE

O debate será mediado pelo consultor em Telecomunicações e ex-conselheiro da Anatel, Anibal Diniz, que tem ampla experiência nesse assunto.

Alternativas de Conexão

No mesmo dia 21, o painel sobre as alternativas para conexão nos municípios do Nordeste, terá a presença do diretor de Engenharia e Operação da RNP, Eduardo Grizendi; do sênior manager regional da Ciena, Décio Coraça e do presidente da Globalstak e diretor do Piauí Conectado, Edson Ribeiro.

O debate contará ainda com a participação do diretor Comercial da DPR, Márcio Silva; do diretor Comercial Corporativo e CMO da Connectoway, Paulo Frosi e do secretário de Desenvolvimento Econômico da prefeitura do Recife, Rafael Dubeux. As apresentações serão mediadas pelo diretor de TI e Transformação Digital da ATI, Romero Guimarães, que tem muito a contribuir com o debate.

O INOVAtic Nordeste 2022 contará com uma Feira de Negócios. Os stands mostrarão produtos, serviços e os últimos lançamentos que apoiarão o avanço do setor para o próximo ano. O espaço servirá também para networking do patrocinador com o público presente no evento.

Veja a programação completa da INOVAtic Nordeste aqui. Faça já sua inscrição. Você não pode ficar de fora desses debates.

PUBLICIDADE