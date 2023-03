BlockBR anuncia novo integrante visando mercado internacional

Com foco em ampliar as soluções de tokenização e investimentos em ativos digitais no Brasil e no mundo, a BlockBR — fintech especializada em tokenização e investimentos em ativos digitais —- anunciou um novo membro em seu quadro de lideranças. Buscando impulsionar o projeto de internacionalização da companhia, Maurício Magaldi, engenheiro de produção com MBA em finanças pela FIA, chega para comandar o conselho consultivo de estratégia internacional.

Com mais de 20 anos de experiência no setor financeiro, o executivo teve passagens por Santander, Citi e HSBC. Além disso, Magaldi foi pioneiro no mercado, liderando a prática de consultoria de blockchain na IBM América Latina. Apresentador do BlockDrops, podcast em português sobre blockchain para negócios, e atual diretor global de estratégia cripto da consultoria inglesa 11:FS, o executivo tem a missão de alavancar o relacionamento externo para suportar o processo de start das operações em outros países que começou em janeiro deste ano.

“Vou trabalhar meu network global para ampliar as oportunidades para a BlockBR e permitir que as ambições de crescimento não sejam restringidas por questões geográficas, auxiliando no posicionamento com parceiros estratégicos. Também vou apoiar o time para antecipar tendências no mundo da blockchain que possam criar pontes entre os mercados tradicionais e a web 3.0. Chego com a missão de fortalecer essa área e garantir inovação em soluções superestruturadas que vão revolucionar as transações financeiras no Brasil e no mundo”, declarou Magaldi.

Assim, Magaldi inicia sua jornada na BlockBR com um grande desafio. Seguindo os princípios da empresa e apostando na descentralização, velocidade, veracidade e imutabilidade que o blockchain pode garantir.