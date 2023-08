Blip integra Pix com Open Finance no WhatsApp

A Blip passou a integrar a experiência do Pix com o Open Finance no ambiente do WhatsApp. A nova funcionalidade foi feita em parceria com a Efí Bank (antiga Gerencianet), que lançou a “API Pix via Open Finance” pertencente ao ecossistema de meios de pagamentos da vertical Efí Pay.

A solução habilita a iniciação de pagamento usando o Pix através da tecnologia do Open Finance, a qual foi integrada na Blip. Com a API, a empresa de contatos inteligentes permitirá que seus clientes autorizem o pagamento se conectando a diversos bancos, oferecendo uma experiência rápida, fluida e com menos etapas.

A iniciativa do Banco Central que permite que clientes compartilhem de forma segura suas informações entre diferentes instituições autorizadas e realizem movimentações de suas contas bancárias a partir de diferentes plataformas e não apenas pelo aplicativo ou site do banco, agora também se torna uma ferramenta para transações via chatbot.

Atualmente, a implantação desse novo serviço encontra-se na fase 3, onde será permitido pagamentos com Pix. Em breve, também estarão disponíveis opções para TED, transferência entre contas do mesmo banco e pagamentos de boletos e débitos sem a necessidade de recorrer ao aplicativo da sua instituição financeira. “Estamos contentes em dar esse grande passo no Ecossistema Blip de Pagamentos, sendo a primeira companhia não financeira a fazer operações transacionais no WhatsApp em ambiente de Open Finance, usando nossa principal expertise que são os contatos inteligentes. Isso dará tração a novos negócios, permitindo novas possibilidades de movimentações financeiras”, afirma Rodrigo Battella, Diretor da Divisão de Serviços Financeiros e Pagamentos na Blip.

O Pix Open Finance traz a redução das barreiras e custos associados a transações financeiras tradicionais, tornando-se uma opção ainda mais atrativa para realizar pagamentos. “Queremos nos manter na vanguarda dessa revolução conversacional e financeira, liderando o caminho para o futuro das transações no WhatsApp e abrindo portas para uma nova era de interações comerciais e transações financeiras diretamente através das conversas. Estamos rompendo barreiras e trazendo a experiência de Open Finance para um ambiente de mensageria, abrindo um mundo de novas possibilidades para marcas e consumidores, sem perder a segurança e a confiabilidade”, completa Battella.

“A iniciação de pagamentos reduz a fricção nas transações com Pix, fazendo com que o pagador tenha uma jornada única, o que contribui para mais conversão nas vendas. A jornada sem redirecionamento vai tornar a experiência ainda mais fluida e com menos etapas. Acreditamos que a agenda evolutiva do Open Finance trará ainda mais benefícios para que soluções inovadoras como a da Blip continuem a dar certo e para que o market share do Pix cresça ainda mais”, diz Danilo Oliveira, Diretor de Produtos da Efí.