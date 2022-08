Biden sanciona incentivo para produção de semicondutores nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou, nesta terça-feira, 9, a lei que destina subsídio bilionário para produção de semicondutores nos EUA, conhecida como “Chips and Science”. A norma prevê mais de 52 bilhões de dólares (aproximadamente, R$ 270 bilhões) em incentivos para empresas investirem no setor, além de 24 bilhões de dólares em crédito fiscal.

Nas redes sociais, Biden afirmou que a lei é um “esforço para fabricar semicondutores dentro de casa [nos EUA]”. Atualmente, a China é a líder mundial no mercado, que tem alta demanda.

Today, I sign into law the CHIPS and Science Act. It’s a once-in-a-generation law that invests in America by supercharging our efforts to make semiconductors here at home.

Today represents a more secure economy, jobs, and a stronger future for our nation.

America is delivering.

— President Biden (@POTUS) August 9, 2022