Bemobi adquire a Tiaxa, empresa do mercado de microfinanças

A Bemobi adquiriu hoje, 16, o grupo chileno Tiaxa, que atua no mercado de microfinanças em países emergentes. A chilena fornece serviços focados em inclusão financeira por meio da tecnologia móvel e detém escritórios no Estados Unidos, México, Peru e Filipinas. A aquisição ocorreu por meio de acordo entre a Tulari Spain, subsidiária integral da Bemobi, e os acionistas da Zonamovil, holding company da Tiaxa. A conclusão da transação deve ocorrer em até 30 dias.

A Tiaxa foi avaliada em US$ 17,4 milhões, mas o montante poderá crescer em até US$ 20,720 milhões em pagamentos a título de parcela variável. Isso irá depender do atingimento de metas anuais de crescimento e financeiras até o final de 2023.

Essa aquisição é um importante passo na implementação do plano estratégico da Bemobi que visa alavancar o crescimento em suas três dimensões-chave. Isso inclui serviços digitais com ênfase em microfinanças e plataformas digitais (PaaS), canais e geografias

Atualmente, a Tiaxa oferece soluções de serviços digitais que englobam: microfinanciamento de saldo para planos pré-pagos, baseado em inteligência artificial; oferta de Plataformas Digitais como Serviço (PaaS) para o segmento de telecom; e serviços de análise e monetização de dados através de behavior score baseado em machine learning e inteligência artificial.

Em 2020, a Tiaxa obteve receita líquida de US$ 17,2 milhões e alcançou EBITDA Ajustado de aproximadamente US$ 3,0 milhões. De acordo com a Bemobi, a tecnologia e os serviços já desenvolvidos pela Tiaxa possuem potencial sinérgico com seus negócios correntes. Eles poderão ser integrados à Plataforma Loop ou ofertados nos canais digitais móveis da Bemobi junto às 76 operadoras de telefonia celular distribuídas nos 40 países de atuação da Bemobi.

Na semana passada, a companhia fechou a sua primeira compra após abertura na bolsa de valores B3. Na ocasião, a adquirida foi a M4U, empresa de tecnologia para solução de pagamentos, por até US$ 185 milhões.

Estratégia extraordinária

Em relatório, o banco BTG Pactual afirmou que as duas aquisições formam uma estratégia “extraordinária”. Agora, a Bemobi está habilitada a construir uma das maiores estruturas para microfinanciamento. A empresa também recebeu mais de 250 desenvolvedores que poderão trabalhar em novos projetos e acelerar os atuais. Com isso, deve obter uma receita líquida de R$ 261 milhões ante R$ 24,1 milhões em 2021, projetou o banco.

O BTG Pactual ainda destacou que o conhecimento da Tiaxa em microcrédito será uma “ótima adição” e deve elevar a competitividade da Bemobi a “um novo patamar”. Isso porque a relação da Tiaxa com operadores e localidades pode aumentar oportunidades de vendas.

Uma área com grande potencial ainda não desenvolvido é a de monetização de dados que, por enquanto, é responsável por apenas 10% da receita. “Tiaxa identifica, extrai e processa dados de operadoras móveis para fornecer informações importantes que irão enriquecer processos de negócios para outros setores, como bancos e varejo”, diz o relatório. O documento afirmou ainda que a empresa de microfinanciamento atua em mercados com boa parte da população desbancarizada. Assim, o setor de telecom possui dados que bancos não têm acesso. (Com assessoria de imprensa)