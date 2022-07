Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo: as próximas cidades a receber 5G puro

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Segundo presidente do Gaispi, a Siga Antenado já trabalha na mitigação de interferência do 5G nas estações profissionais de satélite nestas cidades

Moisés Moreira, presidente do Gaispi, grupo de acompanhamento de limpeza da faixa de 3,5 GHz para ativação do 5G Standalone no Brasil, afirmou hoje, 3, que a Siga Antenado (EAF) trabalha para liberar o espectro nas cidades de Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo ainda em julho.

“A EAF tem nos informado que o fluxo está sendo restabelecido. Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo são prioridades para julho. Os filtros já estão sendo instalados, e tudo indica que BH será mesmo a próxima a ser o sinal liberado”, afirmou.

Na quarta-feira, 6, Brasília se tornará a primeira cidade do país a receber o 5G puro. Todas as demais capitais do país devem ter a frequência de 3,5 GHz livre até o final de agosto, para ativação em setembro.

A EAF enfrentou problemas para importação dos equipamentos de mitigação da interferência do sinal 5G sobre estações profissionais de satélite (FSS), o que motivou o atraso. Conforme os aparelhos desembarcam no país, são destinados à cidade definida como prioritária no momento.

Moreira afirmou que a capital mineira de Belo Horizonte deve ser a próxima da fila a ter o sinal disponibilizado para o 5G. Depois, virar Porto Alegre, e finalmente São Paulo até o final do mês.

Segundo ele, haverá uma reunião ordinária do Gaispi no dia 13 de julho, quando será decida a liberação dessas capitais, e quem sabe, outras mais.

