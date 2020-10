BCG prevê aumento do churn ao fim da pandemia

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Operadoras que apresentaram instabilidades ao longo da pandemia devem enfrentar evasão de usuários porque o consumidor ficou mais intolerante a falhas, afirma Nuno Gomes, do BCG Brasil

As operadoras de telecomunicações que tenham registrado instabilidade em seus serviços ao longo da pandemia vão enfrentar a saída de clientes tão logo haja percepção de que a crise sanitária arrefeceu e já é possível trocar de serviços. Conforme Nuno Gomes, sócio-diretor da consultoria BCG Brasil, a expectativa é que haja um aumento do churn nos próximos meses.

“Ao mesmo tempo em que os serviço de telecomunicação foi reconhecido como essencial pelo consumidor, o cliente ficou mais exigente e intolerante a falhas. Fizemos uma pesquisa em maio que apontou que 48% no índice de apreciação dos serviços de telecomunicações. Mas com grandes benefícios, vêm grandes responsabilidades. As pessoas estão menos tolerantes a falhas. A propensão ao churn, passada a pandemia, será maior para aquelas que não conseguiram entregar resiliência e capacidade”, afirmou o executivo hoje, 23.

Ele participou de live realizada pelo Tele.Síntese., na qual debateu o impacto da Covid-19 nas relações de trabalho e consumo no setor de telecom.

Gomes também comentou a percepção de que o isolamento social permitiria às operadoras de TV paga interromper a erosão da base de clientes. Havia essa expectativa no começo da crise, em março, mas nos meses subsequentes, o que se viu foi continuidade, ainda que em ritmo menor, dos desligamentos.

“A pandemia veio acelerar movimentos que já estavam acontecendo”, falou o executivo. Segundo ele, embora a TV paga não tenha crescido, houve incremento significativo na demanda por games, mídias sociais e streaming.

Novos hábitos

Para o consultor, a pandemia produziu efeitos irreversíveis nos hábitos de consumo das pessoas. Em primeiro lugar, o isolamento obrigou um contingente que nunca havia realizado compras pela internet a recorrer a este modelo comercial. O fenômeno acelerou a digitalização do varejo. E novas ferramentas se consolidaram como fundamentais.

“Para o atendimento, o canal digital já era o preferido. Mas para a venda, vimos um crescimento que não vai regredir. Houve incremento do consumo de alimentos orgânicos, de telemedicina, aconteceu a iniciação digital de muitos, uma part da população fez o primeiro vídeo, participou pela primeira vez de treinamento online, e vimos o crescimento do ‘conversational commerce’, as compras pelo WhatsApp cresceram bastante [e o meio continuará forte]”, afirmou.

Segundo ele, o reflexo no ambiente de trabalho não foi demissão em massa em nenhum país por conta das novas necessidades. A seu ver, porque as empresas mais digitalizadas precisam de mão de obra adaptada à nova realidade. Com os novos hábitos, surge a oportunidade de oferecer benefícios e garantir a manutenção das equipes. “É uma oportunidade fundamental cativar trabalhadores, posicionar-se como empresa e estar alinhada a novas necessidades”, ressaltou.