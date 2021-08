BC diz que Open Banking é seguro

Começa hoje, 13, a segunda fase do Open Banking, com mais de 100 instituições financeiras e que permite o compartilhamento de dados dos clientes.

A segunda fase do Open Banking começou nesta sexta-feira, 13, com mais de 100 instituições participantes, reguladas e supervisionadas pelo Banco Central. Dessas, 11 são obrigatórias – os grandes bancos – o restante optou por integrar o sistema. O diretor de Regulação do BC, Otávio Damaso, abriu o evento virtual de lançamento da segunda fase do compartilhamento de dados garantindo total segurança nas operações.

“O cliente de produtos de serviços financeiros é que vai autorizar o compartilhamento de suas informações, por quanto tempo elas poderão ser compartilhadas e quando essas informações deixarão de ser compartilhadas. O Open Banking foi feito seguindo os melhores padrões de segurança da informação”, ressaltou.

PUBLICIDADE

Leia a informação completa no Digital Money Informe