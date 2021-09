BC divulga primeiro relatório de riscos ESG

O Banco Central divulgou nesta quarta-feira, 15, o seu primeiro Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas, que trata de forma integrada das ações de Sustentabilidade da Agenda BC#.

Trata-se de um conjunto de normativos que dá seguimento às Consultas Públicas 82, 85 e 86 e marcam o primeiro aniversário da dimensão Sustentabilidade, e sublinham o comprometimento do BC em participar, no âmbito do seu mandato institucional, do enfrentamento destes grandes desafios.

