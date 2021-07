O Banco Central autorizou alteração societária relacionada ao Itaú Unibanco, que prevê a cisão da participação do conglomerado na XP Inc., segundo comunicado da autoridade monetária nesta terça-feira, 27. A autorização ocorreu no último dia 23 de julho, segundo a nota, acrescentando que “não se verificaram riscos prudenciais ou concorrenciais para o Sistema Financeiro Nacional (SFN)” com a alteração.

