BB e ConectarAGRO firmam acordo de incentivo à conectividade na área rural

O Banco do Brasil e a Associação ConectarAGRO assinaram um Memorando de Intenções com objetivo de difundir a conectividade na área rural do Brasil. A colaboração trará a realização de workshops, treinamentos, produção de conteúdos entre outros eventos.

O acordo foi firmado na última semana durante o evento 5G.BR do Ministério das Comunicações, realizado em São Paulo, com a presença do Diretor de Agronegócios do Banco do Brasil, Antonio Carlos Wagner Chiarello.

“Para o Banco do Brasil é motivo de muita satisfação e alegria celebrar essa parceria com a ConectarAGRO, promovendo ações para disseminação de informações sobre a conectividade no campo, fomentando a transformação digital e apoiando os produtores rurais com soluções e tecnologias que contribuam para o aumento da produção, da produtividade e da renda”, afirmou Chiarello.

A presidente da ConectarAGRO, Ana Helena de Andrade também comemorou o memorando e ressaltou a importância da iniciativa para o incentivo à conectividade na área rural.

“Com este Memorando de Intenções, reforçamos nosso compromisso em estimular o ecossistema para novas soluções de produtos e serviços, incentivando, assim, a adoção da conectividade no campo que irá revolucionar a forma de produzir, facilitando a integração e a gestão de toda a cadeia produtiva, além de aumentar a qualidade e a competitividade dos trabalhadores rurais”, disse Andrade.

O líder do Comitê de Expansão da ConectarAGRO, Renato Bueno, que também acompanhou a assinatura, destacou a função inclusiva do projeto.

“Temos a necessidade de disseminar conhecimento, para que cada vez mais produtores rurais estejam incluídos digitalmente e, consequentemente, socialmente”, reforçou Bueno.

Conectividade na área rural

De acordo com a TIC Domicílios, pesquisa amostral do Comitê Gestor da Internet no Brasil sobre o uso de tecnologias da informação e inclusão digital, atualmente, 73% daqueles que vivem em área rural são usuários, o que equivale a, aproximadamente, 18,3 milhões de pessoas.

O celular é a única opção para navegar para 83% das pessoas que não estão em área urbana. Esse número era de 72% em 2017, início da série histórica, e 79% antes da pandemia, em 2019.

A falta de conectividade no campo é um dos pontos de “atraso” no país destacados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) em relatório divulgado neste ano sobre desafios da transição digital.

