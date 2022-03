Base de TV Paga fica estável em janeiro

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Base de TV paga encolheu 1,8% em janeiro de 2022, se comparada a dezembro, e mostra continuidade de encolhimento no segmento

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou hoje, 11, os dados de contratos ativos de serviços de telecomunicações no Brasil em janeiro deste ano. Um dos segmentos que tiveram o números revelados foi o de TV por assinatura. Os dados mostram que o serviço ficou estável em relação a dezembro. Ao final de janeiro, o segmento de TV paga apresentava o total de 13,03 milhões milhões de acessos, 0,07% a menos do que em dezembro de 2021. Significa perda de 9,5 mil assinantes.

Os número se referem apenas aos clientes pagantes de canais fechados, apresentados pela Anatel como base de TV por Assinatura Padrão. Em meados de 2021 a Anatel passou a contabilizar também contratos na TV Livre via Satélite, em que o cliente compra o set top box da operadora para captar apenas sinais de TV aberta. Tais clientes, de fato, não pagam assinatura pela recepção do sinal. Com isso, a base total estimada pela agência cresceu em mais de 2 milhões de acessos.

Mantendo a tradição, optamos por analisar apenas os dados de clientes que pagam por planos de TV com acesso a canais fechados nesta reportagem.

Operadoras

Dentre as operadoras, a Claro foi a empresa que perdeu mais clientes em janeiro. Foram 77,85 mil desligamentos, queda de 1,29% sobre dezembro. A companhia encerrou o mês com base de 5,97 milhões de assinantes, líder, com 46,83 de participação de mercado.

A Sky, segunda colocada neste segmento, ganhou 72 mil clientes, alta de 1,75%, terminando janeiro com 4,18 milhões. Com isso, fechou janeiro tendo base de 4,18 milhões de assinantes, o que representa 32,08% do mercado.

A Oi também ganhou usuários. Acrescentou 11,46 mil deles à sua base, que cresceu 0,65% para 1,77 milhão. A empresa é a terceira maior do ramo, com 13,65% de market share.

Por fim, a Vivo encerrou janeiro com perda de 15,2 mil clientes de TV paga, queda de 1,36%. A companhia registrou 1,09 milhão de acessos, o que dá 8,44% do mercado.

Os ISPs, em conjunto, também perderam clientes em janeiro. Passaram de 416 mil assinantes para 370 mil. Retração, portanto, de 46 mil assinantes, ou 11,07%.

Importante lembrar que a notificação à Anatel, por parte dos provedores regionais, não é obrigatória, logo é provável que os números sofram com ausência de atualização. A Unifique, por exemplo, informou os dados de dezembro, quando tinha 19,9 mil clientes, mas não forneceu os de janeiro. A Sumicity, que tinha 12,48 mil assinantes em dezembro, também não enviou os números de janeiro. Com isso, já se tem uma diferença de mais de 33 mil acessos por conta de subnotificação.

