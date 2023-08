Baschta: 5G e melhor experiência do cliente

* Lukas Baschta

Com a recente chegada do 5G no Brasil, muitos brasileiros usuários de celular agora podem desfrutar da nova tecnologia. Conexão mais rápida, cobertura mais ampliada, e maior transferência de dados, por exemplo, são apenas alguns benefícios da evolução do 4G. Mas as vantagens vão além das facilidades do dia a dia, e podem ajudar as empresas a revolucionar a experiência do cliente, principalmente quando aproveitadas em conjunto com uma estratégia omnichannel.

Omnichannel é uma abordagem adotada por empresas para integrar e oferecer uma experiência consistente e fluida aos clientes em todos os canais de comunicação e venda que a empresa utiliza. Nesse contexto, a tecnologia 5G desempenha um papel

crucial no suporte e aprimoramento da estratégia, permitindo experiências mais rápidas, conectadas e interativas para os clientes. Essa tecnologia abre novas possibilidades para as empresas se envolverem com os usuários em diversos canais.

Com o 5G, os problemas de sinal fraco são solucionados em função de sua alta velocidade de conexão. Desta maneira, a comunicação entre cliente e empresa torna-se mais efetiva — e as respostas, mais rápidas, algo primordial no atendimento. Isso permite que as empresas forneçam experiências digitais mais ricas e interativas para os clientes, independentemente do dispositivo que eles estão usando. Isso é particularmente importante para aplicativos móveis e interações online, onde a rapidez na entrega de conteúdo e a experiência descomplicada são essenciais para reter e atrair clientes.

Abrindo precedente para diversas possibilidades, a nova tecnologia também facilita o uso de mídias mais pesadas durante o atendimento e uma maior coleta de dados, propiciando a construção de uma rede unificada onde os clientes podem interagir, trazendo transparência para o público e um retorno mais rápido no contato entre cliente e empresa.

Uma característica do 5G que merece destaque é a sua baixa latência. Isso quer dizer que a tecnologia tem uma redução considerável do atraso na comunicação da rede. Este recurso é especialmente importante para empresas que adotam uma estratégia

omnichannel, afinal, aqui o cliente não é apenas uma fonte de vendas, mas também um indivíduo com preferências, histórico de compras e interesses únicos. Por isso, as estratégias omnichannel são projetadas para fornecer um atendimento personalizado,

antecipando as necessidades e desejos do cliente em cada etapa da jornada.

Neste caso, ferramentas como Realidade Virtual, Realidade Aumentada e até mesmo o 3D tornam-se possibilidades mais simples para empresas usarem no contato com o cliente através do 5G. Isso pode ser um grande aliado na hora de melhorar a experiência do usuário final graças a uma palavra — personalização. Ferramentas como geolocalização e atividades em tempo real, por exemplo, transformam-se em gatilhos de comunicação e uma forma de se adequar a realidade do consumidor.

O setor varejista é um dos que mais poderá se beneficiar da nova tecnologia móvel. Com o aumento do volume de pedidos online, profissionais do varejo cada vez mais buscam criar experiências omnichannel. Ao acelerar essas transformações, o 5G permitirá às empresas oferecerem experiências de compra personalizadas por meio de chatbots de IA, além de plataformas de dados de clientes. Estas soluções são ótimas para automatização do envolvimento e personalização do cliente.

Apesar dos benefícios, a chegada do 5G, já disponível em todas as capitais do Brasil, também traz desafios. O principal deles é o obstáculo que as empresas enfrentam em relação à infraestrutura necessária para a tecnologia ir para frente, que necessita de bons

investimentos em cobertura para oferecimento de conexão estável e rápida e em sistemas de rede. Se aliado às estratégias omnichannel, o 5G tem grande potencial de ajudar as empresas a melhorarem a ponte comunicacional que existe com o consumidor.

* Lukas Baschta, Gerente de Engenharia de Vendas Regional da Infobip