Banking as a Service do banco Original movimenta R$ 50 bi

O Banco Original informa que seu braço de Banking as a Service – o Original Hub – dobrou sua operação em 2022. No período, foram mais de R$ 50 bilhões movimentados e aproximadamente 500 milhões de chamadas de API (transações). Para 2023, o objetivo é seguir em um ritmo de crescimento acelerado, visando um aumento de 30% focando em APIs de pagamento e recebimento, como o Pix Cobrança, diferencial da instituição.

“Temos expertise na oferta de serviços financeiros e buscamos atender os nossos clientes com o dinamismo que seus negócios exigem. Somando nossa alta especialização e conhecimento dos nossos produtos na indústria financeira, temos facilidade em atender as necessidades dos nossos parceiros, acelerando a entrega de valor, como mostram nossos números. Inovamos na indústria com a oferta de API que são flexíveis e versáteis para o cliente oferecer a melhor experiência ao seu usuário. Vamos além do relacionamento B2B buscando entender a dor que move a necessidade do B2C”, afirma Alex Conceição, Head de Banking as a Service no Original HUB

Segundo o executivo, o banco tem como diferencial em sua prateleira de APIs a expertise em soluções de cash in e cash out. “Enxergamos o Pix como um propulsor dos serviços financeiros a todos os brasileiros e esse ano devemos focar ainda mais em infraestruturas de pagamento com o intuito de atingir nosso objetivo”, completa o executivo.

Hub

Por meio do Original Hub, as APIs do Banco Original podem ser utilizadas por instituições financeiras —¬ como bancos, e-commerces e fintechs — para oferecer serviços aos consumidores. Dentre eles estão pagamento por PIX, liquidação de boletos bancários, agendamento de débito automático e saque na rede Banco 24 Horas.

“Nosso propósito é auxiliar e acelerar a oferta de serviços financeiros em qualquer ecossistema digital. Buscamos fazer a diferença na vida das pessoas com produtos voltados aos meios de pagamento, facilitando a jornada financeira de todos os brasileiros. Nossos números mostram que estamos no caminho certo, mas temos muito a crescer ainda.” finaliza

(com assessoria de imprensa).