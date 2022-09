Banda larga vai a 42,8 milhões em julho

Entre as grandes operadoras, a Claro se destaca com 9,75 milhões de acessos, seguida da Vivo/Telefônica, com 6,37 milhões e da Oi, com 5,10 milhões.

O Brasil fechou o mês de julho com 42,8 milhões de acessos à internet em banda larga fixa, alta de 0,1% em relação ao mês anterior tanto pelas grandes operadoras como pelas Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs). Mas foram as pequenas – Alloha Fibra e Brisanet – que somaram mais novos acessos no mês.

A Alloha fechou o mês de julho com 1,28 milhão de acessos ante 1,25 milhão do mês anterior. A Brisanet subiu de 977 mil para 997 mil no período. A Desktop foi de 795 mil para 810 mil acessos na passagem de junho para julho.

De acordo com os números da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), dos 42,8 milhões de acessos em banda larga fixa em julho 28,6 milhões são pela tecnologia fibra óptica. E desses, 18,2 milhões vêm dos ISPs. Velocidade acima de 34 Mbps foi verificada em 36,3 milhões dos contratos, sendo 17,2 milhões de assinantes das PPPs.

Entre as grandes operadoras, a Claro se destaca com 9,75 milhões de acessos, seguida da Vivo/Telefônica, com 6,37 milhões e da Oi, com 5,10 milhões. Ao todo, as grandes respondem por 22,1 milhões dos contratos ativos.

As prestadoras de pequeno porte respondem por 20,7 milhões de acessos, alta de 15,8% em relação a julho de 2021. Entre o final de 2021 até julho deste ano, a Alloha Fibra adicionou 176 mil clientes a sua base. No período, a Brisanet incluiu mais 134 mil usuários na sua carteira.

A Desktop, que atua só no interior de São Paulo, por sua vez, somou mais 110 mil usuários entre dezembro de 2021 e julho deste ano, mostrando a força das consolidações realizadas e ampliação orgânica da rede.

Em sete meses a Algar avançou pouco: de 748 mil para 754 mil, ou seja, apenas seis mil novos contratos.

