Banda larga recua 0,6% em fevereiro com queda de 1% dos ISPs

Os acessos em banda larga fixa recuaram para 44,9 milhões em fevereiro de 2023, com perdas de 0,6% em relação ao mês anterior. As prestadoras de pequeno porte perderam 1% de acessos no período, mas continuam liderando o mercado com 22,7 milhões de conexões ante 22,1 milhões das empresas de grande portes.

Individualmente, a Claro mantém a liderança do mercado de banda larga fixa no mês de fevereiro, com 44,2% dos acessos (9,7 milhões), seguida da Vivo, com 29,4%ndos contratos (6,4 milhões). A Oi manteve a terceira posição com 27,6% da market share (5,8 milhões de acessos). Essas empresas apresentaram pequenas variações positivas em relação a janeiro.

Entre os ISPs, a EB Fibra (Alloha) já detém 5,5% do mercado (1,2 milhão de acessos), a Brisanet, com 5% de market share (1,1 milhão) e a Desktop, com 3,6% e 825 mil assinantes, superam a participação da TIM (3,3%) e da Sky/AT&T, com 0,5% do total de acessos.

A Algar, com 3,5% de participação; a Vero, com 3,2%; a Unifique, com 2,8%; a Amaricanet, com 2,7%; a Triple Play, com 2,2%; a MHNet, com 1,4% e a Ligga Telecom, com 1,3%, completam o ranking das 10 PPPs com maior número de acessos.

Os ISPs têm mais de 20 milhões de acessos em fibra óptica, enquanto as grandes operadoras têm apenas 11,3 milhões de acessos nessa tecnologia. No geral, 39,2 milhões de contratos têm velocidades acima de 34 Mbps, de acordo com os números coletados pela Anatel.