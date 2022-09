Banda larga fixa supera banda larga móvel em domicílios, diz IBGE

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

PNAD TIC apresentou resultados do quarto semestre de 2021. Rede fixa chega a 83,5% e cai percentual para móvel nas residências.

Em 2021, pela primeira vez na história, a proporção de domicílios com uso de banda larga fixa superou a de clientes banda larga móvel – 3G ou 4G. Este é um dos dados apurados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, no módulo temático sobre Tecnologia da Informação e Comunicação (PNAD Contínua TIC), divulgada nesta sexta-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A pesquisa analisou o quarto semestre de 2021 considerando residências particulares permanentes, e é a primeira análise com este recorte após o início da pandemia de Covid-19, pois houve redução nos levantamentos neste período, incluindo para os serviços de TIC. O monitoramento do IBGE é o único que aborda domicílios, já que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) contabiliza os acessos por usuário.

Em números, os domicílios do país com acesso à internet passaram de 84% para 90% entre 2019 e 2021. Entre eles, o percentual dos que usavam banda larga móvel caiu (de 81,2% para 79,2%) enquanto que o uso da banda larga fixa cresceu (de 78% para 83,5%).

As famílias que utilizam os dois tipos de conexão em casa, fixa e móvel, passou de 59,4% para 63%, já aquelas que usavam apenas a rede 3G ou 4G caiu de móvel passou de o protagonismo da rede móvel no domicílio também caiu de 21,2% para 15,3% ao passo que aquelas que usam exclusivamente a conexão fixa na residência cresceu de 18,1% para 19,2%.

Por região

A Região Norte é a que registrou menor acesso à banda larga fixa. Apesar disso, houve avanço de 54,7% para 70,5% entre 2019 e 2021. No mesmo período, os domicílios nas demais regiões do país têm acesso acima de 80%.

Quanto à banda larga móvel nas residências, o menor percentual foi apurado na Região Nordeste (62,2%) e o maior, na Região Sudeste (87,2%).

Regionalmente, a presença da banda larga móvel era maior que a fixa apenas nas Regiões Norte e Sudeste, de acordo com o levantamento.

Dispositivo e Renda

O rendimento real médio per capita das famílias em que usam internet em casa

era de R$ 1.480 mil no final de 2021. Contudo, a renda varia a depender do tipo de dispositivo utilizado. Veja:

Tablet : per capita de R$ 3 mil.

Microcomputador: per capita de R$ 2. 296

Televisão: per capita de R$ 1. 985

Celular: R$ 1.479

O celular segue como protagonista no acesso à internet, utilizado em 99,5% das residências com rede disponível. Em segundo lugar, aparece a televisão (44,4%), seguida pelo microcomputador (42,2%) e do tablet (9,9%).

Entre os 7,3 milhões de domicílios do país em que não havia utilização da Internet, os três motivos que mais se destacaram foram: falta de interesse em acessar a Internet (29,3%), serviço de acesso à Internet era caro (28,8%) e nenhum morador sabia usar a Internet (27,1%).

