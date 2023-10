Banda larga fixa soma 46,87 milhões de clientes até agosto

A banda larga fixa alcançou 46,87 milhões de acessos em todo o País até o mês de agosto, conforme balanço divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O total aponta recuo de 0,5% na comparação com julho.

Isso porque, ao término do sétimo mês do ano, havia 47,12 milhões de clientes ativos de internet fixa no território nacional, conforme números revisados pelo órgão regulador. A divulgação preliminar do mês de julho indicava 46,58 milhões de assinantes.

Os dados são compilados pela Anatel com operadoras e provedores de serviços de internet (ISP) – é possível, portanto, que o total de agosto ainda passe por revisão.

De todo modo, na comparação de agosto com o mesmo mês de 2022, quando o número de clientes era de 44,16 milhões, os dados mostram alta de 6,1%. Nessa base de comparação, o grande destaque é a região Norte, com avanço anual de 10,6%.

Desempenho

A Claro, líder no segmento, teve adições líquidas de 23,8 mil acessos em agosto. Com alta mensal de 0,2%, a empresa se aproxima dos 10 milhões de assinantes, com 9,88 milhões até o término do oitavo mês do ano. Vale destacar que a empresa tem ampliado as conexões de fibra óptica (mais de 39,3 mil novos acessos em agosto), substituindo os desligamentos de cabo coaxial (-14,88 mil).

Em segundo lugar no mercado, a Vivo chegou a 6,61 milhões de clientes, com alta de 0,4% em agosto. As adições líquidas somaram 24,66 mil. Observando apenas a fibra óptica, o número de novas conexões em agosto foi de 63,3 mil, levando a base com essa tecnologia para 5,93 milhões.

Já a Oi, terceira em número de clientes, perdeu 25,25 mil assinantes no mês. A queda de 0,5% em agosto deixou a base de internet fixa da empresa em 4,89 milhões – há um ano, somava 5,11 milhões, o que mostra redução de 4,2% em 12 meses.

Entre os ISPs, a Alloha Fibra ganhou cerca de 8 mil clientes (totalizando 1,52 milhão); a Brisanet, 17 mil (1,24 milhão); a Desktop, 9 mil (993 mil); e a Vero, 4 mil (826 mil).

As operações fixas de Algar – com 3 mil adições líquidas no mês, chegando a 804 mil clientes – e TIM – com 10 mil novos assinantes, alcançando 789 mil – também cresceram no mês.