Banda larga fixa recua 0,2% em setembro

Com pequena redução em setembro, de -0,2% em relação a agosto, o serviço de banda larga fixa segue perseguindo altas velocidades, com o crescimento de contratos com acessos acima de 34 Mbps. Já são mais de 19,1 milhões ante 18,6 milhões em agosto e 11,8 milhões em setembro de 2019.

O número de assinantes ficou em 34,9 milhões em setembro ante os 35 milhões de agosto, com densidade de 49,5 em 100 domicílios. A queda foi maior na região Nordeste, com recuo de 3,2%, enquanto na região Sul foi verificada alta de 1%.

As empresas competitivas tiveram pior desempenho, recuando de 12,79 milhões em agosto para 12,74 milhões em setembro. Já as grandes prestadoras mantiveram o número de assinantes de 22,25 milhões nos dois meses.

Os acessos em fibra óptica, a maioria deles promovidos por ISPs, chegaram a 14,9 milhões em setembro. Em agosto, esse número era de 14,6 milhões. Os números foram repassados pela Anatel, com base na notificação das empresas.