Banco Inter lidera lista de reclamações do BC do segundo trimestre

O Banco Inter liderou o ranking de reclamações direcionadas às maiores instituições financeiras no segundo trimestre deste ano, conforme dados divulgados pelo Banco Central, nesta quinta-feira, 15. A lista é construída com base em um indicador que leva em conta o número de queixas recebidas, as que foram consideradas pertinentes e o número de clientes de cada banco.

Em segundo lugar está o BTG Pactual. Na sequência, aparecem a Caixa Econômica Federal, o Santander, e Bradesco.

