Banco digital BRB e Flamengo já tem 700 mil clientes

O BRB passa por grandes mudanças, a exemplo do que ocorre no mercado financeiro brasileiro e mundial. Aos 54 anos, a instituição tinha a lógica de um banco local que, entre 2014 e 2018, viveu uma fase de estagnação. Ao tomar posse, em 2019, o governador Ibaneis Rocha escolheu como presidente do banco Paulo Henrique Costa e o desafiou a reverter o histórico e tornar o banco protagonista no Distrito Federal e no país.

Para se tornar nacional, conta Paulo Henrique, a instituição sabia que precisava ter um banco digital que tivesse em seu DNA uma das principais características da internet: o engajamento. Foi firmada, então, a parceria com o Flamengo, que se traduz em muito mais do que um mero patrocínio. Essa parceria já caminha para a abertura de uma subsidiária própria e, mesmo, no futuro, poderá abrir seu capital.

“Em 10 meses já temos mais de 740 mil contas no banco digital. Hoje, somos o banco digital que mais abre contas no país”, afirma Paulo Henrique Costa.

