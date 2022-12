Banco BV pretende acelerar venda de produtos bancários

Escale será responsável pela aceleração da venda de produtos financeiros do Banco BV, parceria é estratégica para meio digital do banco

“Com esta parceria, o BV pretende ampliar sua presença em áreas como o financiamento de veículos, e ampliar o potencial de venda de outras operações. A união trará diversos benefícios para o cliente, como agilidade, transparência e atendimento humanizado”, afirma Jamil Ganan, superintendente de Varejo do banco BV.

A Escale fará o gerenciamento do funil de vendas, ou seja, do primeiro contato do consumidor até a conversão para cliente, acompanhando todas as etapas da jornada de compra com a utilização de Inteligência Artificial. A Escale , com essa estratégia, acumulou R$ 6 bilhões em receita incremental de clientes apenas em 2021, atraindo investidores de todo o mundo.

“Além do aumento do ticket médio, será possível entender em detalhes o perfil e o caminho percorrido pelo consumidor, da consideração à conversão”, diz Felipe Castano, Chief Revenue Officer da Escale Digital.

A digitalização bancária é uma tendência em alta que vem cada vez mais adquirindo seguidores. As práticas do Open Banking e Open Finance vem elevando o nível da competição bancária do mercado nacional e gerando competição, benéfica ao consumidor, dentro do setor. No Brasil, o Open Banking tornou-se Open Finance a partir de 25 de março quando o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou o lançamento oficial do projeto open finance, nova nomenclatura para o que até então estava sendo tratado principalmente pelo termo open banking.

A principal diferença está na abrangência da iniciativa. Até agora, o open banking era restrito a dados e a serviços relacionados a produtos bancários tradicionais. O open finance prevê o compartilhamento de informações sobre outros serviços financeiros, como credenciamento, câmbio, investimentos, seguro e previdência.

(com assessoria de imprensa).

