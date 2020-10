Baigorri pode ser sabatinado dia 19 pelo Senado

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, definiu um calendário preliminar com líderes dos partidos na Casa para retomar as sabatinas de autoridades indicadas pelo Executivo para ocupar cargos em tribunais e agências. E uma delas diz respeito à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Pelo calendário informado, Carlos Baigorri, indicado em outubro de 2019 para o conselho diretor da Anatel, pode ser alvo de entrevista dos senadores da Comissão de Infraestrutura no próximo dia 19. Isso porque seu nome é um dos que precisam do crivo dessa comissão. Segundo informou o secretário da CI, a lista com os nomes das pessoas sabatinadas será definida apenas na próxima semana.

A análise das indicações estava suspensa desde o início da calamidade pública provocada pela pandemia de covid-19 e tem sido retomada aos poucos. Conforme o compromisso firmado entre os senadores, a sabatina deve acontecer às 9h na Comissão de Infraestrutura.

No dia seguinte, 20, também às 9h, haverá sabatina de novo integrante no Tribunal de Contas da União (TCU), cujo nome ainda não foi apontado pelo governo.

Todas as indicações serão votadas em seguida, em Plenário, nos dias 20 e 21. (Com Agência Senado)