Baigorri na presidência e Coimbra no Conselho da Anatel serão sabatinados no Senado

O ministro das Comunicações, Fabio Faria, disse que a indicação do governo para a presidência da Anatel é do atual conselheiro e servidor da agência, Carlos Baigorri. O atual secretário de telecomunicações do Ministério das Comunicações (MCom), Artur Coimbra, será indicado para integrar o Conselho Diretor da Anatel. Os anúncios foram feitos nesta quinta-feira, 4, durante a abertura do Leilão do 5G.

Embora Baigorri já seja conselheiro, ele terá que ser novamente sabatinado no Senado Federal para assumir a presidência da agência, conforme a nova legislação. A expectativa é que as sabatinas ocorram final de novembro ou início de dezembro. Faria disse que conversará com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para agilizar o processo das sabatinas.

PUBLICIDADE

Se o nome de Baigorri for aprovado pelo Senado, ele assumirá a presidência do órgão no lugar de Leonardo Euler de Morais, que termina seu mandato nesta quinta-feira. O superintendente de Gestão Interna da Informação da agência, Raphael Garcia, deverá ficar como presidente interino até a nomeação do futuro presidente.

PUBLICIDADE