Baigorri muda titulares de cargos-chave da Anatel

Nova direção, nova configuração na Anatel. Portaria do presidente da agência, Carlos Baigorri, muda titulares de cargos-chave da autarquia. Abraão Balbino deixa a Superintendência de Competição, que ocupava desde 2017, para assumir o cargo de superintendente Executivo, até então ocupado por Karla Crossara.

Para a Superintendência de Competição vai o economista José Borges da Silva Neto, que coordenava o processo de homologação de ofertas de atacado, na função de Gerente de Acompanhamento Societário e da Ordem Econômica. De acordo com o currículo no Escavador, Borges tem experiência na área de Economia, com ênfase em Organização Industrial, Telecomunicações e Regulação Econômica.

Dagma Caixeta, que atuava como assessora de Relações Institucionais, passa a chefiar a Assessoria, antes ocupada por Daniel Martins D’Albuquerque. Este foi nomeado como superintendente de Administração e Finanças da agência.

Por fim, as mudanças nos cargos-chave se completam com a nomeação de Suzana Silva Rodrigues como chefe de gabinete da presidência.

De acordo com a portaria, todas as exonerações foram a pedido dos titulares. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 20.

Baigorri foi empossado presidente da Anatel na última sexta-feira, 14, junto com o novo conselheiro, Artur Coimbra, que hoje teve a exoneração do cargo de Secretário de Telecomunicações, do Ministério das Comunicações, publicada. O posto de Coimbra na Setel do MCOM passou a ser ocupado por Nathália Lobo.

