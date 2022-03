Baigorri e Coimbra têm sabatinas no Senado na próxima terça-feira

A Comissão de Infraestrutura do Senado marcou para o próximo dia 22, terça-feira, as sabatinas de Carlos Baigorri e Artur Coimbra para assumirem os cargos de conselheiros da Anatel.

A Comissão de Infraestrutura do Senado marcou para o próximo dia 22, terça-feira, as sabatinas de Carlos Baigorri e Artur Coimbra para assumirem os cargos de conselheiros da Anatel. Baigorri será guindado à presidência da agência, no lugar de Leonardo de Morais, e terá o mandato até novembro de 2026. Artur Coimbra, por sua vez, ocupará o cargo até novembro de 2024. A próxima vaga a ser aberta será em novembro deste ano, com a saída de Emmanoel Campello, que estava disputando a presidência.

Para as sabatinas, a de Baigorri já conta com o relatório da senadora Daniella Ribeiro (PP/PB). Coimbra terá como relator o senador Roberto Rocha (PSDB/MA), que ainda não concluiu seu parecer.

Conforme a manifestação da senadora, Baigorri ” atende aos requisitos previstos na LGT e na Lei nº 9.986, de 2000, pois possui nacionalidade brasileira, reputação ilibada, formação universitária e elevado conceito no campo de especialidade de atuação da Agência. Da mesma forma, o pleiteante ocupa, há mais de quatro anos, cargo em comissão ou função de confiança equivalente ou superior a DAS-4, e tem formação acadêmica compatível com o cargo”.

Baigorri é brasileiro naturalizado desde 2009, nascido na cidade de Saint-Louis, Estado do Missouri, nos Estados Unidos,

em 12 de março de 1984. Graduou-se em Ciências Econômicas pela Universidade de Brasília (UnB), em 2006, e em Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra (ESG), em 2014. Obteve os títulos de Mestre em Economia pela Universidade Católica de Brasília (UCB), em 2009, e o de Doutor em Economia de Empresas pela mesma Universidade, em 2014.

Na Anatel, o indicado atuou em diferentes áreas, exercendo cargos-chave na hierarquia do órgão: – entre janeiro de 2012 e junho de 2013, foi Chefe da Assessoria Técnica da Agência;

– entre junho de 2013 e dezembro de 2016, exerceu o cargo de Superintendente de Competição;

– entre janeiro de 2017 e novembro de 2018, esteve à frente da Superintendência Executiva;

– entre novembro de 2018 e novembro de 2020, comandou a Superintendência de Controle de Obrigações, exercendo, entre janeiro e julho de 2020, o cargo de Conselheiro Substituto;

– desde novembro de 2020 é membro titular do Conselho Diretor; e

– desde o último dia 7 de fevereiro, exerce, nas ausências eventuais e impedimentos do titular, as funções atinentes à presidência da Agência.

Artur Coimbra, por sua vez, atua há mais de 10 anos no setor de telecomunicações e atualmente é secretário de Telecomunicaçoes.

Apoio

Em uma ação inédita e inusitada as principais entidades que representam os setores regulados pela Anatel manifestaram-se em apoio à indicação dos dois nomes, e sabatinas rápidas do Senado Federal.

