Baigorri diz que WiFi 6E é um “canhão” à disposição dos ISPs

O presidente da Anatel disse que os mais de 19 mil provedores existentes no país não poderiam ter acesso à faixa do 5G, mas com o WiFi 6E poderão oferecer uma experiência de uso aos seus clientes muito similares aquela que será oferecida pela quinta geração móvel

O presidente da Anatel, Carlos Baigorri, disse, nesta terça-feira, 27, que a decisão da agência de alocar 1.200 MHz para o WiFi 6E é muito importante para o setor, mas agora é hora de viabilizar o uso dessa faixa. “Esse espectro não licenciado é praticamente um canhão que os provedores têm a sua disposição”, ressaltou na abertura do workshop sobre WiFi 6 promovido pela agência.

Segundo Baigorri, as condições para uso indoor da faixa já estão definidas, mas agora o desafio é viabilizar o uso outdoor. “Já existem sistemas incumbentes nessa faixa de 6 GHz, especialmente enlaces ponto a ponto, é preciso garantir a convivência entre esses sistemas”, disse.

Baigorri lembra que a decisão de alocar toda a faixa de 6 GHz para o Wifi 6E foi tomada ao mesmo tempo que se discutia o leilão do 5G “Ao mesmo que nós colocamos uma grande quantidade de espectro licenciado para o desenvolvimento do 5G no Brasil, nós também viabilizamos a faixa não licenciada para que tenhamos um ambiente mais competitivo possível”, disse.

O presidente da Anatel disse que os mais de 19 mil provedores existentes no país não poderiam ter acesso a faixa da quinta geração, mas com o WiFi 6E e o WiFi 7, no futuro, poderão oferecer uma experiência de uso aos seus clientes muito similares aquele que serão oferecidos pelo 5G. “Essa é mais uma iniciativa que demonstra a nossa obsessão pela competição, que é por meio dela que conseguimos levar melhores serviços, com menores preços e com melhor qualidade”, disse.

Potencialidades

Para o superintendente Executivo da Anatel, Abraão Balbino, o workshop servirá, principalmente, para debater as potencialidades da nova tecnologia. “É fundamental que a gente consiga compreender as possibilidades de negócios existentes e que o 5G não caminha sozinho, e sim vem com o surgimento de um portfólio muito grande de novas tecnologias, que trazem toda essa inovação e o WiFi 6E é uma grande possibilidade para novos negócios”, disse.

Para Balbino, o WiFi 6E funciona como um complemento da rede 5G e de seus novos serviços, que vêm acompanhados da evolução do WiFi.

