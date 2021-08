B3 cresce 42% em número de investidores

A B3 registrou, desde 2020, um crescimento de 500 mil novos investidores por semestre que, em 12 meses, representou alta de mais de 42%. Os dados foram divulgados pela B3 nesta quarta-feira, 11, em coletiva de imprensa.

A bolsa fechou o mês de julho deste ano com 3,8 milhões de contas de pessoas físicas, com 3,2 milhões de CPFs, que investem R$ 545 milhões no mercado brasileiro, cifra 55% superior à registrada no mesmo período de 2020. Já o volume de negócios diários em renda variável subiu 26% em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando R$ 14 bilhões.

