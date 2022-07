Axxel vai investir R$ 50 milhões em expansão para 29 cidades com rede da V.tal

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A empresa, que opera em 12 cidades e aluga a infraestrutura de fibra óptica da V.tal, informa que teve um crescimento de 89% na sua base de clientes no Paraná, nos últimos 30 dias

A Axxel Telecom anunciou que vai investir R$ 50 milhões na região sul até 2023. A empresa teve um crescimento de 89% na sua base de clientes no Paraná, nos últimos 30 dias, e já prepara expansão para mais 29 cidades, ainda em 2022.

A companhia, que oferece serviço de internet por fibra óptica utilizando a rede neutra da V.tal, opera atualmente em 12 cidades paranaenses: Almirante Tamandaré, Araucária, Cascavel, Colombo, Curitiba, Guaratuba, Londrina, Maringá, Pinhais, Paranaguá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais. Há mais de 1,4 milhão de casas disponíveis para contratação nestas localidades, segundo a empresa.

A ideia é expandir o serviço para mais 29 cidades, até o final de 2022, e atuar nas 80 maiores cidades do sul do país até 2023. A cobertura da Axxel é ampla. Em Curitiba, por exemplo, já alcança 521 mil endereços e está presente em 69 bairros; e em Maringá, com 165 mil HPs (home passed).

Planos

A empresa oferece planos diferenciados, com velocidades de 200 Mega por R$ 89,90/mês, e de 500 Mega por R$ 99,90/mês. A proposta da Axxel Telecom é a de realizar um atendimento humanizado. A ideia é acompanhar a jornada do usuário ao longo de toda a prestação de serviço, para mudar paradigmas do mercado quanto ao atendimento prestado pelas operadoras.

Para isso, conta com atendimento via telefone 0800, WhatsApp e e-mail, além de disponibilizar concierges de atendimento, que são responsáveis por determinadas carteiras de clientes. Dessa forma, diz a empresa, é possível realizar um acompanhamento proativo, rápido e eficaz.

A expectativa é chegar a 100 mil clientes até o final de 2023, ressalta Felipe Scandelari, diretor comercial da Axxel.

A rede de fibra óptica da V.Tal, da qual a Axxel Telecom é locatária, tem mais de 17 milhões de casas passadas disponíveis para contratação em todos os Estados. A Axxel considera que, por conta dessa infraestrutura, consegue entrar em novos mercados de forma muito rápida. (Com assessoria de imprensa)

