AWS terá CleanCloud em seu marketplace

A CleanCloud, startup especializada em segurança na nuvem, será a primeira empresa brasileira a oferecer produto nas prateleiras do marketplace B2B da Amazon (AWS).

Com estreia prevista para a próxima semana, a startup levará sua solução que tem como principal diferencial verificar se as configurações de segurança do usuário na nuvem pública AWS, Google Cloud e Azure estão em conformidade com as regulações estabelecidas pela Lei Geral de Propriedade de Dados (LGPD) e pelo Banco Central.

