Aviões da Embraer terão conectividade da Viasat

A Embraer vai utilizar conectividade satelital em seus jatos bimotores E2. O acordo foi firmado com a Viasat, operadora norte-americana de satélites, responsável pela exploração comercial do satélite brasileiro SGDC, pertencente à Telebras.

O acesso à internet dentro dos jatos da fabricante brasileira será opcional, e poderá ser contratado pelo comprador da aeronave. Os equipamentos necessários à recepção do sinal virão instalados de fábrica.

PUBLICIDADE

A tecnologia permitirá aos aviões captarem os sinais em banda Ka dos satélites utilizados pela Viasat, em cruzeiro. Os passageiros e tripulantes poderão utilizar a internet banda larga por meio do WiFi de bordo.

Os jatos E2 são utilizados no Brasil pela companhia aérea Azul Linhas Aéreas. Em julho, a Embraer vendeu 30 desses jatos à companhia Porter Airlines, do Canadá, por US$ 5,82 bilhões, onde serão utilizados para viagens entre cidades do Canadá, México, Estados Unidos e Caribe.

A linha E2 também é utilizada pela holandesa KLM, pela estadunidense Delta Airlines e pela britânica Helvetic Airways. Conforme a própria Embraer, até o primeiro trimestre deste ano, havia 175 pedidos do avião em carteira. (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE