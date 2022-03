Avaya e ALE fazem parceria para oferta de nuvem

Com o acordo, anunciado nesta quinta, 31, as soluções da empresa norte-americana ficam disponíveis para os clientes da companhia francesa, e vice-versa.

Uma nova parceria para oferta de nuvem no mercado junta agora a norte-americana Avaya e a francesa Alcatel-Lucent Enterprise (ALE). As duas empresas anunciaram nesta quinta, 31, uma união de trabalho que estende a disponibilidade das soluções compostas OneCloud CCaaS (Contact Center as a Service), da Avaya, para a base global de clientes da ALE, ao mesmo tempo que disponibiliza as tecnologias de rede digital desta na base global de clientes da primeira.

Por meio dessa colaboração, a ALE passa a oferecer o Avaya OneCloud CCaaS, que fornece recursos avançados de inteligência artificial (IA), identidade e segurança, gerenciamento de engajamento da força de trabalho (WEM) e funcionalidades de atendimento ao cliente para os consumidores da ALE.

Por sua vez, a Avaya, que abriu seu capital em 2017, oferecerá soluções ALE Digital Age Networking para seus clientes, abrangendo todo o espectro de tecnologias corporativas, de conectividade cabeada e sem fio, com serviços avançados de plataforma em nuvem, aproveitando o que há de mais atual em internet das coisas (IoT), fluxo de trabalho digital, mobilidade segura e IA (Inteligência Artificial) para automação de rede.

“A adição da ALE ao ecossistema Avaya OneCloud reflete a crescente força das ofertas de nuvem da Avaya, bem como o sucesso da estratégia da empresa de fornecer uma arquitetura altamente combinável para a Economia da Experiência”, comenta Zeus Kerravala, fundador e diretor de análise da ZK Pesquisa.

