Avaya anuncia Ricardo Gorski como diretor-executivo no Brasil

A Avaya Holdings anunciou que Ricardo Gorski assume como diretor-executivo da empresa. O profissional ficará alocado na sede de São Paulo da companhia. Seu principal objetivo será aumentar a participação da companhia no mercado e consolidá-la como SaaS & Cloud Company.

Ele chega no momento em que a Avaya experimenta nova parceria para oferta de nuvem no mercado, agora junto à francesa Alcatel-Lucent Enterprise (ALE). O acordo foi anunciado há pouco mais de três meses e estende a disponibilidade das soluções compostas OneCloud CCaaS (Contact Center as a Service), da Avaya, para a base global de clientes da ALE, ao mesmo tempo que disponibiliza as tecnologias de rede digital desta na base global de clientes da primeira.

O executivo reportará diretamente a Galib Karim, vice-presidente global sênior da Avaya América Latina. Ricardo Gorski tem mais de 20 anos de experiência em vendas, inovação e desenvolvimento de novos mercados.

Gorski trabalhou em empresas como Callink, Invenit, Wittel e Interactive Intelligence Brasil. Nesta, atuou como responsável pela operação no mercado brasileiro, construiu e liderou a equipe de vendas para atingir 100% de cota durante três anos consecutivos na transição das vendas do Brasil de um modelo de software local para um de software como serviço baseado em nuvem.

É formado em engenharia elétrica pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel), tecnólogo em química pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo (Unasp) e possui MBA pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (Ibmec). Há sete anos é membro do conselho do Cejam – Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim.

